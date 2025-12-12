WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El presidente Orsi consideró que esa «hubiese sido una buena señal», mientras en el gobierno consideran que «no ayudó a bajar las tensiones en la región».El presidente Yamandú Orsi se refirió al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la histórica referente antichavista de Venezuela, María Corina Machado, al considerar que «era un año para declararlo desierto».Al ser consultado en rueda de prensa por la ceremonia donde fue reconocida Machado, quien no logró llegar a tiempo a Oslo, Noruega, para el reconocimiento por haber salido de forma clandestina de su país, Orsi no le quitó méritos a la dirigente venezolana, pero lamentó que no otorgar el Nobel «hubiese sido una muy buena señal, porque fue un año complicado».Frente a la pregunta puntual por el premio, Orsi respondió: «Raramente hago comentarios sobre los Nobel. Me sorprendió en su momento y ya está. No se sabía ni siquiera si iba a ir (a la ceremonia), una cosa rarísima«.Luego, se hizo eco de la auto nominación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener la distinción y cuestionó: «A mí me preocupa que nos perdimos la oportunidad de declarar desierto el Nobel de la Paz. Insisto con eso porque era el año».

Lubetkin consideró que el Premio Nobel no contribuye a la paz

Por otra parte, en declaraciones a Canal 5, el canciller Mario Lubetkin consideró que la distinción a Machado «es genuina», pero contrapuso que «no ayudó a bajar las tensiones en la región, sino que dividió más».En ese sentido, recordó que «antes los Nobel de la Paz ayudaban a los escenarios de paz» y mencionó que el portavoz del premio pidió la salida de Maduro de Venezuela. «Esas no eran las tareas cuando se entregaban los premios a instituciones como Serpaj (Argentina) o a Rigoberta Menchú (Guatemala)», lamentó.

Finalmente, Lubetkin destacó el rol de Uruguay en la mediación. «Se están buscando los caminos públicos y no públicos para bajar las tensiones en el Caribe y que esta región siga siendo una zona de paz y desnuclearizada», expresó y apuntó: “Lo más fácil es hacer declaraciones y condenas».

Fuente Ámbito