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La víctima desapareció el 9 de julio de 2023 y sus restos fueron hallados tras varios días de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Ress, declaró autor y penalmente responsable a Rafael Horacio Benítez, alias “Ñoño”, por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género —femicidio—, en perjuicio de Luisina Leoncino, crimen ocurrido en julio de 2023, y en consecuencia lo condenó a la pena de prisión perpetua.

La sentencia fue dada a conocer este lunes 31 de agosto, luego de que un jurado popular declarara culpable a Benítez por el asesinato de la joven.

ÑOÑO

Asimismo, el magistrado declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1°, del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660, vinculados a las condiciones y restricciones para el acceso a determinados beneficios durante el cumplimiento de la pena.

La declaración de inconstitucionalidad había sido solicitada por la defensa de Benítez, a cargo del abogado Alejandro Giorgio, planteo al que finalmente hizo lugar el magistrado.

De esta manera, “Ñoño” Benítez recibió la máxima pena prevista por el Código Penal Argentino por el femicidio de Luisina Leoncino.

La investigación del crimen fue llevada adelante por la fiscal Julia Rivoira, quien tuvo a su cargo la acusación durante el proceso judicial que culminó con la condena a prisión perpetua para el acusado.

El femicidio de Luisina Leoncino

Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023. La investigación se centró en Benítez tras el análisis de cámaras de seguridad y movimientos vehiculares vinculados a un Volkswagen Gol de un familiar suyo.

El 30 de julio se hallaron el torso y las piernas de la joven en Pampa Soler, y el 2 de agosto se encontraron las partes restantes en un basural cercano a calle Castelli y Defensa Sur. Tras el primer hallazgo, Benítez confesó el crimen y aportó datos para localizar el resto del cuerpo.

Luisina era hermana de Valeria Leoncino de 25 años, quien el 6 de marzo de 2023, también fue víctima de un femicidio cuando fue asesinada de tres balazos en la puerta de su casa ,donde se encontraba con un grupo de amigas, quienes identificaron al agresor como un hombre de 34 años que estaba “obsesionado” con ella.

Dicho crimen ocurrió sobre la calle Guarumba, entre las calles Eva Perón y Entre Ríos, cuando la joven de 25 años, que había invitado a una juntada a tres amigas, fue atacada por Carlos Passarella, de 34 años, con un arma calibre 9 milímetros. El asesino se mató luego del crimen.

FUENTE: AHORA.