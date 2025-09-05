Presión impositiva en productos de consumo masivo.

Casco adhiere a entidades nacionales.

La presión impositiva en supermercados y autoservicios en Argentina llega hasta el 49% del precio final de los productos. La problemática de la presión impositiva, desde gobiernos provinciales y municipales no cesa, por ende, los reclamos continúan.

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado conjunto, en el cual subrayan el apoyo a la política de recorte del gasto público y rebajas impositivas que está implementando el Gobierno nacional, en referencia a las rebajas de las retenciones a las exportaciones agrarias y a la eliminación y reducción de gravámenes aplicados a automóviles y motos.

“La mayoría de la sociedad argentina apoya estas medidas, al igual que nuestro sector, integrado por empresas de capital nacional radicadas a lo largo y a lo ancho de todo el país, sin embargo, no debemos perder de vista que medidas similares se deben aplicar de manera urgente a productos de consumo masivo, especialmente a los alimentos”, añaden.

“Nada justifica que los precios que abonan los consumidores tengan -en la mayoría de los casos- un componente de impuestos y otros gravámenes cercano al 50%. En ese sentido (…) los impuestos y tasas provinciales y municipales son una parte destacada de esa carga que afecta en mayor medida a las capas sociales de menores recursos”, explican.

En este sentido, mencionan específicamente la “carga perniciosamente distorsiva como es Ingresos Brutos, y continuando con tasas municipales y otras formas de recaudación que sólo sirven para obtener fondos, sin brindar una contraprestación equivalente por parte de los municipios”.