Polémicos encuentros con representantes gremiales: “Ante los escraches y los insultos, no voy a aflojar”, dijo Frigerio

“Ante los escraches, los aprietes, los insultos, las acusaciones falsas, no voy a aflojar”, lanzó este viernes el gobernador Rogelio Frigerio luego de haber sido abordado en los últimos días por grupos de dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en Gualeguaychú y en Concordia en los que le entregaron petitorio con planteos contrarios al proyecto del Gobierno para cambiar el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en Obra Social de Entre Ríos (OSER).

“La obra social es de los afiliados, no de las corporaciones y no podíamos permitir seguir teniendo un directorio de siete miembros, con sueldos de $16 millones, chofer, secretaria. ¿Dónde se ha visto? Ni en una multinacional ganan eso”, planteó Frigerio y de ese modo hizo una defensa enfática del proyecto de ley que analiza el Sendo y que suprime el directorio de siete integrantes de extracción sindical que dirigió el Iosper hasta diciembre de 2024. En el nuevo esquema, habrá presidente, vice y dos vocales, designados por los gremios.

En ese sentido, el Gobernador afirmó: “A los corruptos, a los que vivieron de privilegios durante muchísimo tiempo, se les está viniendo la noche”. Y afirmó: “Ante los escraches, los aprietes, los insultos, las acusaciones falsas, no voy a aflojar”.

“No podemos seguir mirando para otro lado cuando vemos que unos chorros se quedan con los recursos de todos. Tenemos que actuar. Nos votaron para eso”, sentenció.

Aunque aceptó que “siempre va a haber sectores que no quieren perder privilegios. Nosotros tenemos que estar juntos, unidos, peleando para que las cosas vuelvan adonde tienen que ir, vuelvan a la gente, y sacárselo a esos vivos, a esas corporaciones, a esos corruptos que durante décadas se han quedado con lo que es de todos. Es parte de mi responsabilidad y no voy a aflojar. Y eso es lo que más les duele, porque saben que se les viene la noche, se termina. Esa provincia no la queremos más”.