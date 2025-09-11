Passalacqua recorrió obras de viviendas y servicios en Oberá

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en Oberá la recorrida de dos obras clave financiadas con fondos provinciales: el complejo habitacional de 156 viviendas en Punta Alta y la nueva perforación de agua en la Estación de Bomberos Voluntarios

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este miércoles una recorrida y supervisión de obras en Oberá financiadas íntegramente con fondos provinciales. La agenda incluyó la supervisión del complejo habitacional de 156 viviendas en el barrio Punta Alta y la visita a la Estación de Bomberos Voluntarios en el barrio del Parque, donde se ejecuta una nueva perforación de agua.

En Punta Alta, el mandatario estuvo acompañado por Carlos Pereira, presidente del IPRODHA, el intendente de Oberá, Pablo Hassan, además de operarios y profesionales que llevan adelante las obras. El proyecto contempla 156 viviendas de mampostería con nexos viales, eléctricos, de agua y cloacas. Según detalló Pereira, las casas presentan un avance del 95%, mientras que la infraestructura alcanzó un 85% y los nexos un 75%.

El titular del IPRODHA subrayó que estas viviendas se realizan con fondos provinciales y recupero de cuotas de adjudicatarios, destacando que “en un contexto complejo, Misiones redobla esfuerzos para sostener el ritmo de ejecución y entrega, con la proyección de sorteo en octubre y entrega hacia fin de año”.

Luego, la comitiva se trasladó hasta la Estación de Bomberos Voluntarios de Oberá, en la calle Fleming del barrio del Parque. Allí participaron el intendente Pablo Hassan, el administrador del IMAS, Joaquín Sánchez, el jefe del Cuartel, Marcelo Sedoff, y el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Ramón Roberto Vega, junto a integrantes del cuartel, equipos técnicos del IMAS y obreros.

Durante la visita se supervisó la nueva perforación de agua que permitirá mejorar el servicio para el cuartel y la comunidad. El presidente del IMAS, Joaquin Sánchez explicó que la obra “responde a un compromiso asumido por el gobernador, se realiza con fondos provinciales y se estima que estará operativa en los próximos días”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Ramón Vega resaltó el vínculo histórico de Passalacqua con la institución y recordó que “el gobernador fue parte de nuestra comisión desde los inicios, gestionó la titularización del terreno y hoy acompaña obras que fortalecen este espacio que creció gracias al esfuerzo conjunto”. A su vez señaló que las obras de ampliación del cuartel responden a un crecimiento sostenido: “Estamos cerrando un tinglado para ampliar el espacio porque el cuartel nos quedó chico, felizmente nos quedó chico. Y la perforación de agua viene a resolver un problema, porque el pozo anterior se había secado”, concluyó.