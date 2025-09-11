Un grupo de gobernadores desafía la mesa del Gobierno y le marcará la cancha a Milei

Los gobernadores que forman parte de Provincias Unidas se mostrarán en Córdoba. Habrá un mensaje con reclamos a la impronta del Gobierno y se hará hincapié en los principales reclamos a la gestión libertaria.

A pocas horas del debut de la mesa federal del Gobierno nacional con tres gobernadores aliados, un grupo de mandatarios provinciales desafiará a la Casa Rosada con una cumbre prevista para este viernes en Río Cuarto Córdoba.

Se tratará de un cónclave que integrarán los gobernadores que componen el espacio “Provincias Unidas”, que cuenta con el cordobés y anfitrión, Martín Llaryora, y sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Corrientes, Gustavo Valdés. También estará de manera virtual el chubutense Ignacio Torres y se espera lo propio del santacruceño Claudio Vidal. En este frente político se encuentra el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que apuesta a la conformación de una propuesta “de centro y federal”.

