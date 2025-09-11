Invitado por el BID, Frigerio expuso en Brasil sobre gobernanza fiscal y modernización institucional

El gobernador Rogelio Frigerio participó, en Río de Janeiro, del Diálogo Regional sobre Soluciones Digitales para una Gestión Fiscal Inteligente, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el encuentro, que reunió a autoridades de distintos países, organismos multilaterales y representantes de gobiernos subnacionales, Frigerio brindó la conferencia titulada “Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades”. Expuso en la sesión plenaria en la que también participó el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

Durante su intervención, el mandatario entrerriano compartió la experiencia de gestión en los distintos niveles que le tocó desempeñar -multilateral, nacional y provincial- y remarcó la importancia de avanzar en la simplificación tributaria, la coordinación entre Nación y provincias y el financiamiento de infraestructura en el territorio.

Frigerio sostuvo que con los países de la región “tenemos desafíos compartidos como son el equilibrio fiscal, mejorar la política tributaria y aprovechar las transformaciones digitales para optimizar la gestión pública”.

Asimismo, destacó la necesidad de que los Bancos de Desarrollo se acerquen más a las provincias, ocupando un rol central en el financiamiento de la obra pública y la infraestructura productiva. “El rol de los gobiernos locales es muy importante porque son los que explican la calidad de vida de los habitantes y el bienestar de su población. Eso exige un vínculo más directo con los bancos de desarrollo para avanzar para la concreción de más obras de infraestructura básica, hospitales y escuelas”.

También valoró las experiencias de Brasil y Paraguay como referencias regionales en materia de modernización y reformas tributarias.

El encuentro contó con la participación de referentes del BID, autoridades del gobierno de Brasil y de la Secretaría de Hacienda de la Nación, así como representantes de provincias argentinas y estados brasileños, junto a expertos internacionales en gestión fiscal.