Confirmaron la identidad de la mujer hallada muerta en estancia de Paraná Campaña

Una mujer de 79 años falleció en la Estancia “La Celina”, ubicada sobre Ruta 10, a siete kilómetros de María Grande. El accidente ocurrió cuando regresaba de recorrer el campo junto a empleados. Elonce confirmó la identidad de la víctima.

Una mujer de 79 años perdió la vida este jueves por la noche en una estancia situada sobre Ruta 10, a unos siete kilómetros de la localidad de María Grande I, en jurisdicción de María Grande II, departamento Paraná.

El hecho ocurrió en la Estancia “La Celina”, donde la víctima había recorrido el campo junto a empleados desde las 17 hasta las 20 horas, a bordo de una camioneta.

La hipótesis de los investiagadores

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se produjo cuando la mujer descendió de la camioneta en la que recorría el campo junto a empleados. En ese momento habría sufrido un accidente con el tráiler que estaba acoplado al vehículo, aunque aún no está determinado si quedó enganchada, si fue arrollada o de qué manera se produjeron las heridas que terminaron siendo fatales.

Los trabajadores continuaron su marcha en la camioneta, sin advertir lo sucedido, y al regresar encontraron a la mujer tendida en el mismo sitio donde había bajado. Según indicaron fuentes policiales, las lesiones que presentaba habrían provocado su muerte de forma inmediata. No obstante, precisaron que la investigación sigue en curso y que serán las pericias las que determinen con exactitud las circunstancias del trágico desenlace.

Ruta 10, zona María Grande II

La identidad de la víctima

La mujer fue identificada como Alicia Jaroslavsky, de 79 años, propietaria de la Estancia “La Celina”. Su deceso generó conmoción en la zona rural de Paraná Campaña, donde era reconocida por su labor en el establecimiento agropecuario. La Policía de Entre Ríos trabaja bajo la hipótesis mencionada, aunque se esperan las conclusiones de las pericias para esclarecer cómo se produjo el trágico desenlace.