Murió un hombre tras un choque frontal sobre una ruta de Corrientes

Impactaron un automóvil y un camión a la altura del paraje Zorzalito.

Una nueva tragedia vial se produjo en la tarde de este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del paraje Zorzalito, a pocos kilómetros al Sur de la ciudad de Goya.

Por causas que son materia de investigación chocaron de manera frontal un camión y un automóvil, cuyo conductor, identificado como Guillermo Villagra de 52 años domiciliado en Goya murió en el acto, según publicó el periodista local Juan Cruz Velazquez. A raíz del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos, siendo necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de Goya, junto a personal policial y del área de salud.

El otro protagonista fue un vehículo de carga, conducido por Andrés Emanuel Gentile domiciliado en Gorina La Plata Buenos Aires.

El menor de los rodados fue un Ford Fiesta Max, el cual circulaba de Norte a Sur cuando colisionó de frente con un Scania modelo Higline con acoplado térmico.

Interviene fiscalía en turno de Goya y la Comisaría Primera de esa ciudad.