MISIONES : Preocupación en Itaembé Miní por el avance del narcotráfico: “Tenemos chicos de 9 y 10 años que están consumiendo”

La presidenta del Foro de Seguridad de Itaembé Miní, Mariana Zaracho, advirtió sobre el crecimiento de la venta y el consumo de drogas en el barrio. Señaló la lentitud de la Justicia Federal para actuar y contó que fue amenazada tras participar de un allanamiento.

La situación en el barrio Itaembé Miní, de Posadas, preocupa cada vez más a los vecinos. Según denunció Mariana Zaracho, presidenta del Foro de Seguridad barrial, el consumo y la venta de estupefacientes se han incrementado de manera alarmante en los últimos meses, afectando especialmente a menores de edad.

Además, denunció haber sido amenazada tras colaborar con las fuerzas de seguridad: “Participé de un allanamiento y solo por eso fui amenazada por familiares de los involucrados”, contó. Pese a ello, afirmó que seguirá adelante: “Se combate denunciando y no teniendo miedo. No porque me amenacen voy a dejar de denunciar”.

Finalmente, Zaracho hizo un llamado a la comunidad: “Los buenos vecinos no deben tener miedo; los delincuentes deben tener miedo. La unión de la gente y el compromiso sirve para combatirlos”.