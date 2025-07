“MENEM”: la serie con Leo Sbaraglia y Griselda Siciliani que revive los años más polémicos de la política argentina de los ‘90

Hablamos en exclusiva con los protagonistas de la nueva producción de Prime Video que se estrena este 9 de julio y nos contaron cómo fue ponerse en la piel de semejantes personajes, qué creen que hubiese dicho “El turco” y si habrá o no segunda temporada.

En tiempos donde la política se convierte en espectáculo y el pasado vuelve una y otra vez al centro de la escena, este 9 de julio, mientras celebramos un nuevo aniversario de la independencia argentina, Prime Video estrena una de las ficciones más esperadas del año: “Menem”, una serie que revive una de las décadas más fascinantes, contradictorias y extravagantes de nuestra historia reciente y que no solo abrirá debate, provocará nostalgia y hasta generará cierta incomodidad, sino que, sobre todo, promete entretener con una historia que, aunque parezca ficción… fue absolutamente real

Con una estética que mezcla el lujo kitsch, el poder sin filtros y los vaivenes del corazón y la política, la serie, dirigida por Ariel Winograd, recorre los años de gloria y controversia de Menem: su ascenso al poder, su relación con Zulema, los escándalos mediáticos, el cruce entre farándula y política, y los contrastes de una década marcada por el neoliberalismo, la privatización, el show business… y la Ferrari roja en la Quinta de Olivos.

Los 6 capítulos de esta primera temporada logran generar risa, pero también reflexión. Con mucho humor y respeto, lejos de la solemnidad de una serie política, pero sin banalizar lo controversial de ese período histórico. Son amenos y distendidos ¡Ideal para maratonear todo el feriado! -aunque probablemente te quedes con ganas de más-.

Griselda Siciliani como Zulema Yoma, Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem y Agustín Sullivan como Carlitos Menem Junior en la serie de Prime Video. – Créditos: Federico Romero.

Charlamos con Leo Sbaraglia y Griselda Siciliani, sus protagonistas

Leonardo Sbaraglia, en una de sus interpretaciones más arriesgadas, se mete en la piel del carismático y polémico expresidente Carlos Saúl Menem, quien marcó a fuego los años 90. A su lado, Griselda Siciliani interpreta a su mujer, Zulema Yoma, en un rol tan delicado como potente. En exclusiva con OHLALÁ!, ambos actores se animaron a repasar cómo vivieron el proceso creativo, qué desafíos enfrentaron y cómo esta historia resuena con fuerza en el presente.

Leonardo Sbaraglia

Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem en la serie de Prime Video. – Créditos: Federico Romero.

¿Qué significa interpretar a Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma? ¿Qué les pasa a ustedes con estos personajes?

Leonardo Sbaraglia: ¿Qué no pasa? Yo creo que pasa de todo. Todavía me estoy preguntando. Y además, en este momento, que es el momento de cierre, el momento donde se está completando, esta transmisión, donde estamos llegando ahora al público, al espectador, después de haber puesto tanto trabajo, tanta dedicación, tanto amor, tanta pasión. Y todo eso, se terminó transformando, para mí, creo que un poco para todos, en algo que estuvo lleno de misticismo, de ceremonia, de respeto también. Estamos haciéndonos cargo de gente que participó de la historia argentina, de la sociedad argentina y que movilizó a tantos argentinos. Positiva, negativamente, de la manera que lo quieras ver. Pero es una responsabilidad que creo que la tomamos muy en serio y al mismo tiempo, gracias a Ariel Winograd y al trabajo que él propone, tuvimos la posibilidad de tomarlo con mucho humor y con mucha creatividad. Creo que tuvimos 100% las puertas abiertas de parte de él y de las condiciones que él generó de trabajo para estar expandidos en nuestra creatividad. Y creo que eso se nota. Yo estoy muy agradecido y muy feliz.



Griselda Siciliani: A mí me pasó cuando vi la serie entera, hace poco, que sentí alegría de que la serie muestra lo que vivimos cuando la hicimos. Es fiel a la sensación que había en el set y que había filmando, ensayando y haciendo esta serie, de una cosa única y que está viva. Veía cada capítulo y decía esto… No tiene solemnidad, no tiene especulación de ningún tipo. Es como una especie de llama, de fuego. Algo que está vivo, que está ahí. Y así se vivía filmando. Lo que hacíamos con Leo, con los otros actores, incluso los equipos, la dirección de arte, el peinado, maquillaje. Había algo en general, medio místico que me parece que es una palabra que eleva a este rodaje y que me está pasando ahora, que tenemos que hablar de eso después de tanto tiempo. La alegría que te da un trabajo que fue bello, que fue muy humano, de mucha entrega, de mucho corazón y de mucho respeto.

Así luce Griselda Siciliani como Zulema Yoma en la serie Menem. – Créditos: Federico Romero.

Y me imagino también de mucho desafío. ¿Cuál fue quizás el mayor desafío que encontraron al interpretar a estos personajes tan controversiales?

Leonardo Sbaraglia: Yo creo que el desafío en principio fue cierta inconsciencia. Dejarse llevar. Porque hay un momento que uno ya no puede. Cuando dejó la orilla y estás en el medio del río, ya está. Tenés que seguir nadando y tratar de ver hacia dónde llegás, pero volver atrás jamás. En ese sentido, por suerte, ya con Wino (Ariel Winograd) habíamos compartido un par de proyectos importantes en los cuales ya había empezado a entrar a cierta cosa sagrada y espirituosa del trabajo. Y de mucho riesgo, porque yo creo que lo que tiene Ariel (Winograd) es que te ayuda a no tener ninguna solemnidad ni tomarte demasiado en serio. Eso no quiere decir que no te lo tomes en serio y que no nos hayamos roto el alma para hacer estos personajes, porque le hemos puesto todo, absolutamente todo. Nuestro cien. Al menos durante seis, siete meses de mi vida, estuve al cien metido ahí. Y eso está. Pero al margen de que eso estaba, también ayudado por Wido, de decir, bueno, si uno se equivoca tampoco pasa nada. Las únicas maneras de hacer desafíos y cosas y de crecer también es ir hacia adelante sin tanto miedo y sin tomarse tan en serio.

¿Y qué creen que hubiese dicho el turco si viera la serie?

Leonardo Sbaraglia: El turco estuvo entre nosotros. No te quepa ninguna duda. Y yo creo que él se vino a contar. Se vino a contar también a sí mismo. Pero no se vino a contar su mejor versión. Se vino a contar sus peores versiones. Acá está lo mejor y lo peor de mí. Estoy seguro. Y eso es lo que se cuenta en la serie. La serie no quiere decir “esto está bien” o “esto está mal”, sino que realmente pone delante de nuestra Argentina muchísimas cosas y yo creo que ha sido una manera.

¿Vos Gri, tuviste contacto con Zulema?

Griselda Siciliani: No, no la conozco. Me da nervios. Ojalá que le guste. Debe ser muy difícil igual verse. No me puedo imaginar ver a alguien que me interprete a mí. Siempre siento que debe ser muy difícil verse. Pero ojalá que algo encuentre de mi interpretación, que algo le resulte familiar. Lo hice con mucho amor y con mucha dedicación y mucho trabajo, que creo que esa es la diferencia con otros personajes, que es un personaje que es de una manera. No es que uno lo puede ir moldeando, construyendo durante el rodaje, cambiando algo, decidiendo, tomando una decisión nueva, sino que hay algo que tiene que estar de antemano porque esa persona existe. Eso para mí era rarísimo, la primera vez que me pasaba.

Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem en la serie de Prime Video – Créditos: Federico Romero.

¿Se viene el segundo mandato?

Leonardo Sbaraglia: Ojalá, creo que todos queremos.

Griselda Siciliani: La reelección.

O sea, ¿no está grabada?

Leonardo Sbaraglia: No. Vos tenés ganas, ¿no?

Seguramente todos.

Leonardo Sbaraglia: Bueno, chicos, empiecen a mandar cartitas a Amazon Prime pidiéndose una temporada. Hay mucho para contar todavía. Tanto del segundo mandato como de lo anterior al primero. Y yo creo que la historia se puede ir para un lado o para el otro.

Griselda Siciliani: Una precuela.

¿Ustedes están?

Leonardo Sbaraglia: Sí. Yo creo que hay mucho para contar y para seguir sangrando de nuestra Argentina.

Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem en la serie de Prime Video. – Créditos: Federico Romero.

Entre el biopic y el retrato de época

Menem no es solo un retrato del expresidente. Es también una mirada sobre un país que entró de lleno en la lógica del neoliberalismo, el show business, la globalización… y el “deme dos”. La serie explora los vínculos familiares, las traiciones, los escándalos mediáticos y la construcción de un poder basado tanto en el carisma como en la manipulación.

Con un elenco de lujo lleno de grandes figuras como Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi, Mónica Antonopulos, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz y Martín “Campi” Campilongo, entre otros— y una puesta en escena que reconstruye con precisión (y algo de ironía) aquellos años de convertibilidad, privatizaciones y excentricidades impensadas, esta serie definitivamente va a dar que hablar.