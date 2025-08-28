Mauricio Retamar celebró el logro de Yaiza Pessolani: el liberalismo ya tiene representación en el EMCONTUR

El dirigente liberal de Concordia, Mauricio Ramón Retamar, destacó la aprobación de la Ordenanza N.º 38.648, que garantiza la representación de todos los bloques políticos en el Directorio del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). Retamar valoró especialmente el trabajo de la concejal Yaiza Pessolani, señalando que se trata de “un paso importante hacia la pluralidad y la transparencia”.

La ordenanza, aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante, establece que cada bloque político tendrá un representante titular en el organismo, ampliando la participación y asegurando que todas las voces estén presentes en la definición de políticas turísticas para la ciudad.

“Con esta iniciativa, el liberalismo tendrá representación en el EMCONTUR y nuestra voz, que representa a miles de vecinos, estará en la mesa donde se decide el rumbo turístico y económico de Concordia”, afirmó Retamar.

El dirigente también resaltó que la medida fortalece la transparencia y la democracia local: “La pluralidad no es un lujo, es una necesidad. Concordia necesita instituciones abiertas, donde todas las fuerzas políticas puedan aportar ideas y proyectos. Solo así lograremos más desarrollo, inversión y trabajo genuino”.

El EMCONTUR es un espacio estratégico que reúne al sector público y privado para definir políticas turísticas. Con esta modificación, el liberalismo suma su mirada en un área clave para la generación de empleo y el crecimiento económico.

Retamar concluyó: “Este es solo el comienzo. Vamos a seguir trabajando para que Concordia avance hacia un futuro con más participación, más libertad y más oportunidades para todos”.