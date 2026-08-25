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El contador público, exfuncionario municipal durante la gestión de Enrique Cresto y ex docente de la UNER, analizó en Radio Rivadavia Concordia las causas del estancamiento económico de la ciudad. Planteó la necesidad de construir un plan de desarrollo consensuado y cuestionó la falta de planificación a largo plazo. El contador público nacional y exfuncionario municipal Marcos Follonier visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y realizó un amplio análisis sobre la situación económica y social de Concordia, el impacto de las contingencias climáticas y las dificultades que atraviesa la ciudad para alcanzar un proceso sostenido de desarrollo.

Con una extensa trayectoria vinculada a la actividad económica, política y educativa de la región, Follonier sostuvo que una de las principales dificultades de Concordia ha sido la ausencia de un rumbo definido y consensuado por la comunidad.

“Ningún gobierno municipal desde que me conozco ha asumido con un plan consensuado en la misma población. Nunca ha habido un plan de decir: vamos detrás de esto”, afirmó.

Según explicó, un verdadero proceso de desarrollo requiere contemplar múltiples factores y establecer objetivos claros, mecanismos de ejecución, recursos y responsables. En ese sentido, consideró que la falta de planificación termina dejando a la ciudad expuesta frente a situaciones externas, como las actuales dificultades económicas o los fenómenos climáticos.

“Concordia es rica, pero vivimos en la pobreza”

Uno de los conceptos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la histórica contradicción entre la riqueza que genera la región y los elevados niveles de pobreza que presenta Concordia.

“Concordia es rica, pero vivimos en la pobreza”, sostuvo Follonier, al explicar que existe un problema estructural que hace que determinados sectores de la población sean mucho más vulnerables frente a cualquier alteración económica o climática.

En ese marco, señaló que la ciudad cuenta con recursos y actividades productivas importantes, pero que no se logró consolidar un modelo de desarrollo capaz de distribuir y transformar esas potencialidades en mejores condiciones de vida.

“Cuando las reglas están desequilibradas, las estructuras económicas están desequilibradas”, explicó, y remarcó que una sociedad con ingresos de corto plazo queda mucho más expuesta ante contingencias como las inundaciones, las lluvias o las dificultades que atraviesan determinados sectores productivos.

Follonier también hizo referencia a la situación actual del río Uruguay y al fenómeno climático que se avecina, señalando que sus consecuencias no deben ser analizadas solamente desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social.

“Nunca estuvimos sujetos a una planificación”

El exfuncionario municipal fue particularmente crítico respecto de la ausencia de una estrategia de largo plazo.

“Nunca estuvimos sujetos a algún tipo de planificación, siempre hemos ido al tanteo”, expresó.

Recordó que a lo largo de los años hubo distintos intentos de elaborar planes estratégicos y proyectos de desarrollo desde universidades, gobiernos y otros sectores de la comunidad, aunque consideró que no lograron consolidarse como una política permanente.

Para Follonier, el desarrollo requiere primero definir hacia dónde quiere ir una comunidad, luego establecer cómo llegar, quiénes serán los responsables, qué recursos se necesitan y en qué plazos deben alcanzarse los objetivos.

“Cuando uno tiene ese esquema, entonces dice: ¿quién decide?, ¿está bien planificado?, ¿qué recursos hay?, ¿cómo lo llevo adelante?”, planteó.

En su mirada, además, la sociedad debe ejercer un rol activo en el control de las políticas públicas y exigir el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Energía, producción y falta de aprovechamiento

Durante la entrevista también se abordó el potencial energético de la región y la paradoja de contar con una represa hidroeléctrica de enorme importancia mientras los sectores productivos y los hogares entrerrianos enfrentan elevados costos energéticos.

Follonier sostuvo que durante años las diferentes gestiones políticas tuvieron la posibilidad de avanzar en este sentido, aunque no se logró consolidar una estrategia que permitiera aprovechar esa ventaja para atraer inversiones y generar empleo.

También cuestionó que en determinados momentos se haya consolidado una cultura de dependencia del Estado.

“Ha pasado el tren por la esquina y no lo hemos subido. No supimos aprovecharlo”, afirmó, al recordar que Concordia tuvo industrias y actividades productivas de relevancia que podrían haber sido parte de un proceso de desarrollo más amplio.

“La política se ha distanciado de lo que necesita la gente”

Consultado sobre el papel de la dirigencia política y la dificultad para sostener políticas de desarrollo, Follonier dejó una de las frases más fuertes de la entrevista:

“La política se ha distanciado mucho, en algunos casos demasiado, de lo que necesita o siente la gente”.

El exfuncionario reconoció que también tuvo responsabilidades durante su paso por la administración municipal y, al ser consultado sobre las dificultades que encontró para avanzar, fue contundente: “No hubo condiciones para poder avanzar”.

Sin embargo, aclaró que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en quienes gobiernan, sino que también existe una responsabilidad colectiva de la sociedad para incidir, participar y controlar.

“Cuando hablamos de planificación, planificación es solo una de las cosas. Uno debe saber primero hacia dónde quiere ir”, explicó.

Educación financiera y nuevas herramientas

Otro de los ejes de la conversación fue la necesidad de incorporar mayores herramientas de educación financiera desde edades tempranas.

Follonier, quien durante su trayectoria académica dictó materias vinculadas a costos, matemática financiera, cálculo financiero e informática, consideró que las nuevas generaciones deben contar con conocimientos que les permitan desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja.

En ese sentido, destacó la importancia de enseñar desde la escuela conceptos básicos relacionados con la administración del dinero, el endeudamiento y la planificación de los recursos familiares.

“Hoy se necesita mayor cantidad de herramientas para la vida que antes no necesitábamos de la misma manera”, sostuvo.

También reivindicó el valor de la universidad pública y remarcó que la formación profesional implica un esfuerzo de toda la sociedad, por lo que quienes tienen la posibilidad de acceder a ella también deben asumir el compromiso de devolver ese conocimiento a la comunidad.

Un desafío que requiere a toda la sociedad

Finalmente, Follonier planteó que el futuro de Concordia no puede quedar exclusivamente en manos de un gobierno o de un sector político.

A su entender, el desafío requiere articular al Estado, las universidades, empresarios, trabajadores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil detrás de un objetivo común.

“No solamente quien gobierna, sino también los que están en distintas partes de la sociedad tienen que tomar responsabilidad de frente a eso”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Concordia necesita dejar atrás la improvisación y construir un proyecto de desarrollo que permita transformar sus recursos y potencialidades en empleo, producción y mejores condiciones de vida.

La conversación continuará, según adelantaron durante el programa, el próximo sábado en Punto de Inflexión, donde Follonier profundizará sobre planificación, economía y los desafíos que enfrenta Concordia y la región.

Fuente: Punto de Inflexión

FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia 630

Sábados de 9 a 12.

Redacción de 7Paginas