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La presentación en Buenos Aires del libro de Alice Sun abordó los nuevos escenarios que plantea la internacionalización de las empresas chinas y las oportunidades que este proceso abre para América Latina.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la presentación de Los Nuevos Globalizadores: La Ruta de China hacia los Negocios Internacionales, de Alice Sun (Sun Xinyue). La actividad se realizó en la sede de la Fundación de Cultura, Educación y Comercio China en Argentina, con la participación de su presidente, Fangyong Liu.

La obra de Sun, fundadora y directora ejecutiva de OrcaMar Strategies, analiza las estrategias de internacionalización de las empresas chinas y los nuevos escenarios de vinculación con América Latina, a partir de las transformaciones que atraviesan el comercio y los negocios globales.

En ese sentido, Sun sostiene que “la globalización nunca ha sido un proceso de exportación unilateral de capital. En esencia, representa un intercambio mutuo de conocimientos, experiencias, culturas y capacidades productivas”.

Durante la presentación se abordaron oportunidades vinculadas con tecnología, logística, digitalización, desarrollo de proveedores y acceso a nuevos mercados, aspectos de interés para una provincia con una matriz productiva orientada a la exportación.

En ese marco, Mouliá destacó la relación que Entre Ríos mantiene con el mercado chino. “Entre Ríos tiene desde hace muchos años un fuerte vínculo comercial con China, uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. Tenemos una relación importante en sectores como el cárnico, citrícola, arandanero y avícola, y este tipo de espacios nos permite conocer nuevas oportunidades, generar contactos y seguir trabajando para ampliar la presencia de la producción entrerriana en el mundo”, señaló.

La importancia de este vínculo también se refleja en el intercambio comercial: en 2024, China se ubicó como el segundo socio comercial de Entre Ríos, con exportaciones por 185,5 millones de dólares y más de 320.000 toneladas.

La actividad concluyó con un espacio de intercambio entre los participantes, destinado a generar contactos y compartir experiencias en torno a las oportunidades de vinculación entre China y América Latina.