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Los rescatistas sacaron a los sobrevivientes cubiertos de lodo marrón oscuro y los helicópteros pusieron a salvo a las personas atrapadas, mientras Nepal y China se apresuraban a responder a las catastróficas inundaciones repentinas que mataron a casi 600 personas y dejaron a casi 2.500 desaparecidas.

Las labores de rescate incluyeron un equipo que descendió en rápel a una zona de control fronterizo gravemente dañada en el lado chino de la frontera entre ambos países. Los rescatistas se mantuvieron en alerta máxima ante la posibilidad de nuevas inundaciones provocadas por un nuevo lago que se formó en las alturas del Himalaya tras las inundaciones iniciales del miércoles. Los expertos advirtieron que el lago, creado tras el derrumbe de un glaciar que desencadenó las inundaciones, estaba comenzando a desbordarse.

El ejército de Nepal fue desplegado para ayudar en el rescate de más de 100 personas que se creía atrapadas en un túnel de una central hidroeléctrica ubicada en el distrito más afectado del país. Al igual que en otras partes de la zona del desastre, su labor se vio dificultada por las gruesas capas de lodo que cubrían el lugar.

Un anciano superviviente es trasladado a un hospital improvisado para recibir tratamiento en el cuartel militar de Maithali tras ser rescatado de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

El equipo de rescate que practicaba rápel descendió desde las laderas boscosas de la montaña hasta la zona fronteriza, antaño muy concurrida, según informó la cadena estatal China Central Television.

“Por lo que puedo ver, no hay más que escombros”, declaró a los medios estatales Zou Mingqi, funcionario de rescate. Según imágenes satelitales, la zona por donde los viajeros pasaban el control fronterizo para entrar o salir de China ha quedado reducida a un lodazal.

Las inundaciones han dejado 579 muertos en Nepal, según informó el viernes la autoridad nepalí de gestión de desastres. Posteriormente, la policía nepalí elevó la cifra de fallecidos a 553. En China, donde el número de muertos ascendió a siete el viernes, había poca información sobre los supervivientes, mientras los medios estatales mostraban evacuaciones de aldeas y los esfuerzos de los líderes para coordinar las labores de socorro.