LOS DICHOS Y LOS NÚMEROS, sobre la coparticipación de impuestos

Por: Rogelio José Biasizo

Someramente es bueno dar algunos conceptos. Algunos impuestos nacionales (centralmente impuesto a las ganancias y el IVA) se reparten entre Nación y Provincias y a eso se denomina coparticipación. A su vez, cada provincia reparte parte de estos impuestos recibidos de Nación más una parte de algunos impuestos provinciales (ingresos brutos, inmobiliario, automotor, y algunos más) entre los Municipios y Comunas, lo que también se denomina coparticipación.

Las transferencias entre Nación y Provincia, como entre Provincia y Municipios (y comunas) se realizan en forma automática (según una fórmula de coparticipación) CON PERIODICIDAD DIARIA. Esas transferencias pueden ser verificadas en la Contaduría de Entre Ríos y en la información de finanzas, en la web del gobierno de Entre Ríos 🙁https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/contaduriageneral/pf/consulta/7568; https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/analisisfiscal/ps/ingresospublicos/6792)

No es lo mismo la Coparticipación que los ATN (aportes del tesoro nacional). Estos últimos son fondos destinados a cubrir emergencias (si bien es conocido que se han empleado para otros fines, en diferentes gobiernos) y no es coparticipable. Los gobernadores presionan para que sean coparticipados (junto a otros impuestos). El momento del reclamo, pre eleccionario, no es casualidad.

En los dos últimos meses, aparecieron muchas voces (funcionarios, legisladores, dirigentes opositores, medios de comunicación) hablando de coparticipación, muchas de ellas con números parciales y en otras como expresiones sin respaldo en información.

Cuando un tema se habla tanto es porque hay un problema o porque hay algunos intereses, o las dos cosas.

En mi concepto, los números se rebaten o se aclaran con números, y es necesario que la información tenga claridad para ser entendida por cualquier ciudadano.

VEAMOS OPINIONES Y DECLARACIONES

DICHO DE, Diputada Provincial Lena en una entrevista radial (hace unos meses) sostuvo (ambiguamente) que los fondos coparticipables de la Nación hacia la Provincia de Entre Ríos habían sido recortados. Aclaró que no se trataba de “fondos discrecionales” sino que era algo establecido por Ley, afirmando: “no venía la coparticipación”. Dada la falsedad de lo afirmado, publiqué una nota rebatiendo con información sus dichos infundados. En el ítem anterior se indicó el sitio web de Gobierno de Entre Ríos, para ver y verificar los DICHOS de la legisladora.

DICHO DE, Secretario de Hacienda Municipalidad de Concordia: “La coparticipación Nacional cayó. “Cayó y muchísimo” “En mayo, la tendencia continúa de la misma manera en baja”[1]. (ELENTRERIOS, 23/05/2025)

DICHO DE, Intendente de Concordia Azcué: «en un contexto nacional adverso, con fuerte caída de la Coparticipación, seguimos avanzando. Nuestro compromiso es claro: administrar los recursos con responsabilidad para revertir años de desinversión y volver a poner a Concordia en marcha[2]” (ELENTRERIOS, 4/7/2025)

DICHO DE, un medio de comunicación. Frente a un encuentro de gobernadores Informe digital escribe: “El objetivo de la audiencia será analizar las proyecciones del 2025 de la caída de la recaudación y el impacto negativo que tendría en la coparticipación y en las cuentas provinciales”. (Informe digital, 29/5/2025).

¿Proyecciones de caída de la recaudación? Los principales impuestos nacionales coparticipables dependen en mayor o menor medida de la actividad económica. Las proyecciones hablan de aumento de la actividad económica, discrepando en el porcentaje de ese aumento, pero no de la caída. Si las proyecciones son de aumento de actividad económica, ¿cómo se puede hablar de caída en la recaudación?

Frigerio, ambiguo pero prudente, expresó “Recogemos el guante para trabajar en una reforma fiscal menos regresiva, para mejorar nuestra competitividad[3]” (Informe digital, 29/5/2025).

DICHO DE, un diario digital local “El gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio comienza a registrar una caída abrupta en transferencias nacionales de recursos coparticipables, también en recaudación propia”[4] . (Diario Junio 9/6/2025. Informe Especial). ¿es así? Ya veremos los números.

LOS NÚMEROS. Llegó su momento

Veamos en el siguiente cuadro. Son las transferencias que el Estado Nacional hizo a Entre Ríos en 2025 (se consigna en el cuadro el último mes del 2024 solo para ver la variación porcentual)

Cuadro N° 1: Coparticipación de impuestos nacionales hacia Entre Ríos, Enero a Junio 2025. Variación porcentual nominal y real.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos

Los valores declarados por la Nación y por la Provincia respecto a Coparticipación son coincidentes. Cotejado con información de Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincias, Ministerio de Economía de la Nación

Puede observarse que hay variaciones positivas y negativas. Esas variaciones dependen del nivel de actividad económica, pero también de la forma y los tiempos en los que se recaudan los impuestos nacionales.

¿Se puede hablar de ABRUPTA CAÍDA?

En términos nominales, en este período, hubo un crecimiento cercano al 30%, y en términos reales también hubo un crecimiento, menor al 20%. Cuando se habla en términos reales significa que se ha descontado la inflación para igual período (IPC, 15% aprox) lo que es una aproximación habitual.

¿Qué pasó en Entre Ríos, con los impuestos provinciales? Veamos el siguiente cuadro

Cuadro N° 2: Recaudación de Impuestos provinciales en Entre Ríos, Enero a Junio 2025. Variación porcentual nominal y real.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos

Es de observar que algunos impuestos provinciales no dependen estrictamente del aumento o disminución de la actividad económica, de ahí que la variación mes a mes depende de esos impuestos (inmobiliario, automotor).

¿Se puede hablar de ABRUPTA CAÍDA?

En términos reales, en este período, hubo un crecimiento de la recaudación en torno al 18% (inflación 15% aproximada), punta a punta.

¿Qué pasó en Concordia, con los impuestos nacionales y provinciales? Veamos los dos cuadros que siguen.

Cuadro N° 3: Coparticipación de impuestos nacionales, de Entre Ríos a Concordia, Enero a Junio 2025. Variación porcentual nominal y real.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos

Cuadro N° 4: Coparticipación de impuestos provinciales, de Entre Ríos a Concordia, Enero a Junio 2025. Variación porcentual nominal y real.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos

Los valores acumulados de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales, no coinciden entre lo declarado por la Provincia de Entre Ríos y lo declarado por la Municipalidad de Concordia. Por ejemplo: hasta junio 2025, en impuestos nacionales en registros de provincia $ 14.307.804.364,34, y en registros de Municipalidad $ 14.842.963.331,66, en Impuestos Provinciales en registros de provincia $ 9.689.934.080,86, y en registros de Municipalidad $ 11.220.769.016,60.

Como se observa, no va acompasado el fluir de fondos de Nación a Provincia, la recaudación provincial, con las remisiones a Concordia.

Es notable que justo en el momento en el que más aumentan los ingresos municipales por coparticipación de impuestos nacionales como por impuestos provinciales, el Secretario Municipal habla de caída “y mucho”.

Lo anterior, sumado a las expresiones del Intendente (que aparentemente busca un culpable en la coparticipación de impuestos nacionales, y un justificativo para determinadas decisiones), hacen pensar los intereses detrás de esas expresiones, que también repiten concejales.

La educación financiera de la población, en la que se insiste mucho (acertadamente) también pasa por no recortar información de acuerdo a determinadas conveniencias, sino brindando información confiable y completa.