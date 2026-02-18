WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Tras el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura del 147º período de sesiones de la Legislatura provincial, legisladores valoraron el ordenamiento fiscal, la transparencia y la proyección de desarrollo para la provincia.

En esa línea, el senador Raúl Dal Molin se refirió al mensaje como “un discurso realista”, donde el mandatario “ha marcado el primer tiempo del ordenamiento que ha llevado en las cuentas públicas y nos ha dejado como tarea dos años de gobierno en un horizonte, en mi criterio, de desarrollo”, sostuvo.

En tanto, el diputado Bruno Sarubi sostuvo que fue un discurso “muy claro”, el cual “refleja gran parte de la realidad de nuestra provincia, el trabajo que se viene realizando y el norte hacia dónde se quiere ir”, aseguró, y agregó: “De a poco se empieza a ver el reflejo en la sociedad de los hechos, de todas las obras que se están haciendo y las transformaciones”.

Mientras que el senador Raúl Vergara indicó que el mensaje “ratifica el compromiso del gobierno de la provincia con la realidad de los entrerrianos, donde ha reiterado que el ajuste no solamente es para el sector privado, sino que hoy está haciendo el esfuerzo el sector público y donde el compromiso del equilibrio fiscal es un mensaje de mucha austeridad”.

En esa línea, señaló que el hecho de haber mantenido el aumento de los impuestos siempre por debajo de la inflación “significa un compromiso que tiene el Estado provincial con la realidad de todos los entrerrianos”, aseveró.