Laumann pateó el tablero en la negociación con JxER

Dijo preferir “una LLA bien violeta” en la que “el que se quiera sumar que se sume”. Expresó su malestar por sectores de Juntos que “están todo el día trabajando para que a Milei le vaya mal. Todo el día tirando para atrás”.

El presidente de La Libertad Avanza en Paraná, Andrés Laumann, pateó el tablero ante las negociaciones en ciernes con Juntos para una alianza electoral para octubre.

Cuestionó a expresiones del radicalismo y el socialismo (integrantes de Juntos) que son críticos del gobierno de Milei por lo que dijo no entender cómo serían los términos de la coalición.

En el caso de LLA, Laumann describió: “Nosotros estamos en boxes todavía, esperando el auto. Los demás ya arrancaron”. Se presentó como parte de una expresión nueva en la política por lo que le toca “entender cómo funciona este tablero que es tan complicado y en el que nadie se quiere meter”.

“La Libertad Avanza tuvo una actitud de abrir puertas y ventanas a la gente común. Y nos lleva tiempo”, dijo.

Puso el ojo en la baja participación electoral que se ha mostrado en los últimos comicios: “Que vote apenas el 50% es un gran tirón de orejas a la política. Si no se comprende este mensaje, si no vemos que la gente no quiere votar y estamos tres o cuatro meses tratando de comerle el cerebro con la política, no está bueno”, consideró.

Alianza compleja

Desde esta perspectiva, desafió a eventuales aliados: “Venimos para hacer La Libertad Avanza bien violeta. El que se quiera sumar que se sume. Nosotros no nos vamos a sumar a nadie. Nosotros invitamos a sumarse a este espacio. Nosotros no nos vamos a sumar a nadie, desde ya lo digo”, aseveró.

A modo de fundamentación de su postura crítica a una coalición con Juntos por Entre Ríos, Laumann dejó planteada su queja: “Hay sectores del radicalismo, el socialismo que están todo el día atacando, todo el día trabajando para que al presidente Javier Milei le vaya mal. Todo el día tirando para atrás. Pero detrás del presidente estamos todos los argentinos”, expresó y convocó a tener “más diputados que se necesitan para tener las leyes que hacen falta”.

En este contexto, prefirió “que el frente electoral sea lo más natural, leal y sano posible”. “En mi opinión personal, veo difícil que suceda con Juntos con Entre Ríos con todo lo que está pasando en la provincia”, pateó el tablero.

Insistió con su queja por las críticas de los eventuales aliados. “Nos viven maltratando. Ojalá se suban al barco violeta pero no lo veo”, dijo y dejó planteada su opinión personal: “Difícil ver una alianza si ese frente electoral no se ordena. En Juntos primero se van a tener que ordenar”, condicionó.

Milei, plebiscitado

En opinión de Laumann el debate en las elecciones legislativas se centra en la fractura “Milei si – Milei no”. Expresó que “acá no se votan personas, se votan ideas”. Criticó que “los mismos que están hace 30 años, que estaban con el conflicto del campo, siguen estando. Son los mismos. Solo se cambiaron la dentadura”, ironizó. “¿Qué beneficio trajeron para Entre Ríos?”, remarcó.

Además, descalificó el reclamo de los gobernadores ante Nación por recursos coparticipables así como también los planteos por la paralización de la obra pública. “Piden obra pública con la que terminan sacando el dinero del bolsillo de la gente”, cuestionó.

Se diferenció de “la política tradicional” y aseguró que LLA “te pone la realidad arriba de la mesa”. “¿No te gusta la forma? ¿No te gusta cómo te lo dicen? Es lo que nos nace, como le nace a la gente que está mirando la televisión”, se comparó.

Fuente: Página Política