Las sospechas que llevaron a desplazar a funcionaria de Comedores

El director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, habló de la investigación en marcha en la Delegación Concoria donde se sospecha del desvío de más de $100 millones que en principio estaban destinados a la alimentación de alumnos en 37 escuelas pero que habrían tenido un uso diferente, y en la maniobra está seriamente implicada la exresponsable Silvina Murúa, que fue desplazada de su cargo.

Todo derivó de una auditoría “al azar” que se dispuso entre los meses de marzo y abril de 2025 sobre cómo se utilizaban los fondos del comedor escolar en esos 37 establecimientos educativos de Concordia. La decisión se adoptó sin que la delegada departamental, Silvina Murúa, estuviera al corriente de lo que estaba en marcha. “Se hizo un barrido profundo porque teníamos algunas sospechas. De hecho, antes de todo este desenlace fuimos a Concordia porque creíamos que venía medio flojo el laburo ahí. De esa primera visita se sacó una conclusión: que había algunas cosas para mejorar que no necesariamente hablaban de irregularidades. Producto de ese trabajo es que resolvemos ir más profundo en estas 37 escuelas y es donde detectamos ese desfase entre lo consumido realmente y lo entregado”, detalló Azzalini al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 de Parana.

El funcionario aseguró que en esa primera evaluación “lo que nosotros encontramos es que nosotros entregábamos $100, gastaban $80 y nos informaban que consumían los $100. Vimos que era un patrón de conducta que se repetía en estas 37 escuelas durante el período que analizamos, los meses de abril y marzo. Sinceramente, si hay otro tipo de gasto no lo sé, no consta ni en factura, ni en remito, ni en acta, no está en ningún lado que esté escrito que se hayan utilizado esos fondos para otras cosas”.

-La funcionaria desplazada dijo que ella advirtió irregularidades pero que le dijeron en el Gobierno que no investigara.

-El rol del coordinador, que es el responsable de la Dirección de Comedores en cada departamento, no es un rol de investigador. Su rol es muy concreto y es estar en los colegios y caminar en el departamento viendo que se coma bien en las escuelas. En la gestión hemos detectado irregularidades de las autoridades anteriores y las hemos denunciado en Concordia, en Diamante, en Gualeguay. Pero eso no quita que en la actual gestión no se investiguen y denuncien. Ante la duda lo primero que tuvimos que hacer o lo mejor que podemos hacer es desplazar al funcionario. La ministra (de Desarrollo Humano, Verónica Berisso) la desplaza y luego se inició un proceso de investigación a través de Fiscalía de Estado. Hemos remitido siete cajas con documentación. La Fiscalía de Estado va a empezar a investigar para darle un poco más de certeza a estas diferencias que nosotros encontramos en esas escuelas.

-¿Se le pidió explicaciones a Murúa antes de enviar la documentación a Fiscalía de Estado?

-Primero, lo que hicimos fue una visita a la coordinación en Concordia, en el cual se hace un informe donde se incluyeron varios elementos que nos llamaron la atención. Y si hay algo que entendemos que está mal, lo correcto es desplazar al funcionario. Es mucha la información que analizamos y que ahora va a tener que analizar la Fiscalía: hay inconsistencias grandes. Entonces me parece que la mejor opción en ese caso, en vez de pedir una explicación, es apartar a la personal si creemos que no se está haciendo un buen trabajo.

-Hay audios que circularon que se atribuyen a la funcionaria desplazada. En uno de esos audios habla de que parte del dinero lo utilizaba para la compra de dólares. ¿Para ustedes, esos audios refuerzan la idea de que había irregularidades?

-Todas esas grabaciones que existan o que puedan llegar a existir, van a funcionar en forma de pruebas. Eso siempre y cuando obviamente la persona que haya grabado declare que realmente esa grabación existió, que estaban determinadas personas. Entiendo que va a servir como prueba posterior a la declaración de la persona que los grabó. Bueno, quedará como una prueba más dentro del proceso de investigación interna.

-¿Sospechan de la connivencia con determinados proveedores?

-En eso, también nosotros fuimos claros y actuamos en consecuencia. Se inicia el sumario, el proceso de información sumaria y a posteriori, desde la Dirección de Comedores, nosotros procedimos al bloqueo temporal de esos proveedores para que no puedan seguir operando en Comedores. ¿Por qué? Porque creemos que en el proceso, mientras tanto, no va a ser bueno que esos proveedores sigan actuando.

-¿Uno o dos?

-Se suspendieron a dos proveedores. Pero posiblemente, con el correr de dos días y cuando vaya avanzando un poco más la investigación, pueda haber más.

-Murúa dice que ella había advertido de irregularidades y que le pidieron que no investigue. ¿Había aportado alguna información?

-No. No hubo advertencias puntuales. Lo que nosotros vemos no lo vemos por una advertencia. Nosotros sabíamos, habíamos escuchado algo y nos pusimos a revisar los papeles y actuamos en consecuencia.

