La soja supera el 75% del área proyectada para la siembra

La campaña agrícola 2025-2026 avanza con señales alentadoras en los principales cultivos, impulsada por condiciones hídricas favorables y buenos niveles de implantación y rendimiento, según el último informe de la Bolsa de Cereales.

En el caso de la soja, la siembra a nivel nacional ya cubre el 75,5% de las hectáreas proyectadas para la presente campaña. El 95,2% del área implantada presenta una condición entre “normal y buena”, mientras que el 96% cuenta con humedad entre “adecuada y óptima”. La soja de primera se encuentra en su tramo final de implantación, restando avanzar sobre el norte del área agrícola, donde en los últimos días se registraron importantes acumulados de precipitaciones en el NEA.

Además, el 10% del cultivo ya inició estadios reproductivos, con buenas reservas hídricas, especialmente en ambos núcleos productivos. En cuanto a la soja de segunda, el avance de siembra alcanza el 57,9%, con progresos destacados también en las zonas núcleo, publicó BaeNegocios.

Maíz y girasol

Por su parte, la siembra de maíz con destino a grano comercial continúa a buen ritmo y ya alcanza el 77,7% del total previsto, acompañada por condiciones hídricas favorables que permiten un correcto establecimiento de los lotes recientemente implantados.

En paralelo, el maíz temprano mantiene su desarrollo fenológico, con un 26% del área transitando el período crítico. En ese marco, el cultivo muestra un 87% del área en condición entre “buena y excelente”, con un nivelde humedad entre “adecuado y óptimo” en el 96% del área relevada.

En cuanto al girasol, a pesar de las recientes lluvias, se dio inicio a la cosecha con la recolección del 5% del área apta, concentrada en la región del NEA, donde el avance alcanza el 28,3%. Los rindes obtenidos en esa zona se ubican en un promedio de 22,8 quintales por hectárea, lo que representa una mejora del 40,1 % frente al promedio registrado en las últimas cinco campañas.

Este desempeño permite sostener la proyección de producción en 5,8 millones de toneladas. En el área aún en pie, el 85,1% presenta humedad entre “adecuada y óptima”, acompañando la demanda del cultivo, que en el 72,7% de los casos ya transita desde botón floral en adelante.