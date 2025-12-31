Adiós 2025: la Argentina que dejamos atrás, la que nos negamos a repetir

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La medianoche vuelve a encontrar a millones de argentinos mirando al cielo. Algunos con esperanza, otros con cansancio, y muchos con esa mezcla de escepticismo y coraje que se ha convertido casi en un rasgo de identidad nacional. Se va el 2025. Un año que no pidió permiso para golpear, cuestionar y poner contra las cuerdas a un país que todavía intenta redescubrir quién es.

Dejamos atrás una Argentina que cargó, una vez más, con las consecuencias de décadas de improvisación, de intereses mezquinos disfrazados de políticas públicas, de relatos que prometieron redenciones mágicas mientras postergaban lo urgente: el trabajo, la producción, la educación y la dignidad de los que sostienen esta tierra todos los días.

Despedimos un año que mostró sin filtro la fragilidad de un Estado gigantesco para cobrar, chico para apoyar y lento para reaccionar. Una Argentina que hizo equilibrio entre el cansancio social y el deseo de cambio real, donde cada decisión se sintió definitiva, y cada error, imperdonable.

Pero también fue el año donde se encendieron focos de rebeldía ciudadana, reclamos que ya no aceptan excusas, una sociedad que dejó de creer en salvadores y se exige a sí misma ser protagonista. Desde el interior postergado al que todavía le deben federalismo de verdad, hasta las grandes ciudades donde la grieta dejó de servir como escudo para justificar la inacción.

Ahora llega el 2026. Y no viene solo con fuegos artificiales. Trae preguntas que nos interpelan como país: ¿Qué haremos con la oportunidad de dejar atrás lo que nos hundió tantas veces? ¿Aprenderemos de los abusos de poder, del despilfarro y la corrupción que erosionaron nuestra confianza por décadas? ¿Volveremos a tropezar con los mismos nombres que prometen nuevos comienzos mientras cargan viejos vicios?

Este nuevo año será, más que nunca, un punto de inflexión. No alcanzará con esperar. Toca decidir. Construir. Diseñar una nación donde el mérito vuelva a tener valor, donde la política recuerde para quién trabaja, donde el esfuerzo vuelva a ser un puente hacia la movilidad social y no una condena al estancamiento.

En Análisis Litoral creemos en la memoria como herramienta de cambio. Creemos en informar sin arrodillarnos, en señalar sin miedo, en elogiar cuando corresponde y en incomodar cuando es necesario. Esa seguirá siendo nuestra promesa para quienes nos leen y nos acompañan desde cada rincón del país.

Brindemos entonces por una Argentina que no renuncia. Que todavía tiene futuro porque hay argentinos que no abandonan. Que aprendió, con dolor, que no hay progreso sin verdad ni libertad sin responsabilidad.

Gracias por acompañarnos en este camino. Que el 2026 nos encuentre más lúcidos, más valientes y, sobre todo, más comprometidos con la Argentina que merecemos.

Feliz Año Nuevo. Seguimos juntos.