La Reunión de UNIDAD del PJ Concordia estuvo LLENA de AUSENCIAS. En la tierra de Bordet, el peronismo se DESINTEGRA y va a INTERNAS

La intención de la juntada era empezar a sentar las bases para recuperar la ciudad, pero ni los ex candidatos ni militancia se hicieron presentes porque hay una falta total de empatía y de identificación con los dirigentes, que tampoco se hicieron presentes por la bajísima convocatoria que se venía previendo, lo que demuestra que la crisis del PERONISMO CONCORDIENSE SE AGUDIZA.

Un papelón más protagoniza el peronismo donde hasta hace poco JAMÁS había sido vencido en unas elecciones. Ahora, no solo que se muestra vulnerable, sino que también parece IRRECUPERABLE. Siendo la ciudad del presidente del PJ, esta reunión que no llegó a ser tal, y es una clara muestra del enojo y decepción que reina en las filas del peronismo, con justificada ausencia del otro mariscal de la derrota, que aun no se hacen cargo de pedir perdón por mala praxis.

El desgaste entre las facciones que se sufrió en las ultimas PASO sigue pasándole factura al PJ, donde es notorio una falta de conciliación, y además, falta una autocrítica por parte de quienes conducen el partido en la ciudad y que con sus batallas internas terminaron entregando la ciudad en bandeja a Juntos, y cedieron los votos necesarios para que Frigerio haga una buena diferencia en un donde siempre reinó y ganó el peronismo.

Ambiente de desazón, decepción, con el espíritu derrotado, esta cumbre partidaria terminó siendo una reunión Tapperware, pero menos entretenida. No se logró avanzar en nada, ya que la AUSENCIA de la MILITANCIA, y de nombres de trayectoria, desdibujó el momento, y prácticamente desactivó la intención de cualquier intento de dialogo, ya que no había NADIE para entablarlo.

Los pocos “compañeros” que estaban solo pasaron el rato de una manera informal. NO SE PUEDE CALIFICAR A ESTA JUNTADA COMO UNA REUNION DE UNIDAD DEL PJ. La tertulia tuvo MUCHA ESPERA, por los que nunca llegaron, y MUCHO SILENCIO, entre los pocos que estuvieron. El PJ se derrumba y nadie quiere comprometerse, nadie quiere ser relacionado con la derrota, por eso FALTARON los que principalmente debían estar: ARMANDO GAY, ANGEL GIANO, EDUARDO ASUETA, ENRIQUE CRESTO, JUAN CARLOS CRESTO. Alfredo Francolini.

La reunión iba a realizarse en la sede la UOCRA, pero debió cambiar de escenario ya que, en la madrugada de este viernes, un despliegue policial sorprendió a la comunidad de Concordia al ejecutar siete allanamientos que incluyó al centro médico de la obra social de la UOCRA, culminando con la detención de tres influyentes líderes gremiales, en el marco de una causa por enfrentamientos armados. .

Finalmente, se fijó el Sindicato de Panaderos como lugar para desarrollar la reunión. No se puede culpar a este cambio repentino como motivo que explique tanta AUSENCIA, porque ya se sabía y se palpitaba de antemano el escaso y casi nulo entusiasmo de los militantes del peronismo concordiense.

Como síntesis de este fallido encuentro, se pudo observar a un Juan Domingo Orabona sentado en SOLEDAD, abatido, esperando que transcurra el tiempo, simulando escuchar alocuciones intrascentes que se las llevó el viento.EXPERTO CORDINADOR DE CAMPAÑAS sirvió entre otros a Bordet, y ahora estaba para representarlo, pero no fue necesario, porque NADIE importante se hizo presente para negociar algún pacto. Y en este panorama de DESINTEGRACIÓN, el PJ de Concordia va INTERNAS.