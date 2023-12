Cristina negó haber sido condenado y culpó al periodismo

Compartir esta información

Eduardo Cristina, que en teoría ocuparía la titularidad de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) en la administración del gobernador Rogelio Frigerio, negó haber sido condenado en una causa que tramitó en la Justicia Federal y culpó al periodismo de haber malinterpretado una resolución judicial.

«A partir de las distintas notas `periodísticas´ que han estado circulando, me veo en la obligación de aclarar que no fui encontrado culpable ni mucho menos condenado en la causa Aduana», posteó Cristina en su cuenta de Instagram. «La misma resolución del tribunal al darla por terminada dice claramente que después de más de 20 años (sí, 20 años!) la justicia no pudo hallar culpables».

Después, agregó: «Lamento que algunos medios malintencionados hayan divulgado un agravio gratuito a mi persona. De mi parte y dado el tiempo transcurrido con todo el daño que ello me ha provocado, ofrecí realizar donaciones a diferentes instituciones de bien público dentro las premisas legales previstas, lo cual fue aceptado por el tribunal. Fui y soy inocente, y así lo entendió la justicia al dar por terminada la causa en la que fui injustamente acusado».

https://entreriosahora.com/el-funcionario-designado-en-la-codesal-condenado-por-la-justicia-federal/El 7 de noviembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de Paraná emitió la sentencia 37/23, correspondiente a la causa bautizada como “aduana paralela”, entre cuyos imputados figuraba Eduardo Cristina.En los primeros párrafos de la resolución judicial, queda claro que para dar por terminado el expediente, con 20 años de antigüedad, la Justicia Federal optó por “el instituto de reparación integral”.Es justamente bajo este encuadre, el de una “reparación” (y si hay reparación, es porque hubo un daño que debe repararse), que en la parte resolutiva obliga a Eduardo Cristina a repartir 18 millones de pesos entre diversas instituciones de bien público.

El texto del fallo incluye un párrafo donde explica cómo se llegó al mondo que cada imputado debería pagar: «Fue el esfuerzo del MPF (Ministerio Público Fiscal), que analizó, estudió y brindó los detalles para que el quantum quedara consolidado para cada uno de los imputados, según los hechos atribuidos, en algunos más de 40 y en otros muchos menos» .

En un posteo publicado anoche, Cristina cuestionó al “periodismo” que dio a conocer la sentencia en cuestión, enfocándose en asegurar que no fue hallado culpable ni tampoco condenado.

El titular de la Codesal –presuntamente designado por el gobernador Rogelio Frigerio- evita mencionar que la sentencia es una “reparación integral” y apela a un llamativo argumento para justificar por qué debe pagar los 18 millones. Dice: “dado el tiempo transcurrido con todo el daño que ello me ha provocado, ofrecí realizar donaciones a diferentes instituciones de bien público”.

O sea, el daño se lo hicieron a él pero, a su vez, es también él quien ofrece donar los 18 millones de pesos.

