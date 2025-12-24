La Provincia recategorizará a más de 12.000 trabajadores y en marzo presentará el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

En un hecho histórico para la provincia de Entre Ríos, el Gobierno provincial anunció que se encuentra listo el instructivo de recategorizaciones para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y confirmó que en marzo de 2026 enviará a la Legislatura provincial el proyecto para la creación del primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector. Los anuncios se realizaron de manera conjunta con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El acto tuvo lugar este martes en la Casa de Gobierno y contó con la participación de los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Por parte de UPCN estuvieron presentes el secretario general, José Allende; la secretaria adjunta, Carina Domínguez; la secretaria de Capacitación, Adriana Sattler; e integrantes de la comisión directiva del gremio.

Durante la jornada se firmaron dos convenios fundamentales que marcan un punto de inflexión en la administración pública provincial y en las relaciones laborales del Estado. Por un lado, se suscribió un convenio de cooperación en materia de capacitación, que reconoce formalmente a UPCN como un actor clave en la formación de las y los trabajadores estatales. Por otro lado, se firmó el instructivo de recategorizaciones, resultado de un extenso proceso de diálogo, debates y consensos, que beneficiará a más de 12.000 trabajadores y trabajadoras del Escalafón General.

El instructivo establece un esquema claro y previsible de recategorizaciones dividido en tres etapas: marzo de 2026, agosto de 2026 y marzo de 2027. Además, incorpora un aspecto central: todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022 serán reconocidas y tenidas en cuenta al momento de acceder a las recategorizaciones, constituyendo un reconocimiento concreto al esfuerzo, la formación y la voluntad de superación de las y los trabajadores.

Este avance consolida una definición política clara del Gobierno provincial. “Durante años, los ascensos en el Estado estuvieron condicionados por afinidades personales o políticas. Hoy, ese modelo empieza a quedar atrás para dar lugar a reglas justas, objetivas y conocidas por todos”, afirmó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien remarcó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de “terminar con el ascenso a dedo y el amiguismo, y reemplazarlos por un sistema basado en el mérito, la capacitación y la transparencia”.

La capacitación se constituye así en un pilar del nuevo esquema. Las instancias formativas estarán certificadas por organismos como el Consejo General de Educación y la Universidad Nacional de Entre Ríos, y el Estado provincial y el sindicato asumen un compromiso compartido: garantizar que ningún trabajador o trabajadora quede excluido por no haber tenido, en el pasado, acceso a instancias de formación. Por este motivo, el proceso se desarrolla en etapas y la oferta de capacitación se ampliará a todo el universo de empleados públicos, estén o no afiliados al gremio. “Este proceso es posible porque el Estado está dando un salto de calidad: se transforma en un Estado inteligente, capaz de consolidar su propia información, digitalizar expedientes y gestionar políticas públicas de manera más ágil, eficiente y justa, como ocurre con la recategorización de miles de trabajadoras y trabajadores”, detalló Troncoso.

Además se anunció que en marzo de 2026 el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto para la creación del primer Convenio Colectivo de Trabajo de la administración pública entrerriana. Se tratará de un convenio moderno, acorde a las nuevas realidades laborales, que ordenará derechos y obligaciones, tal como ya ocurre en el ámbito nacional y en otras provincias.

Al respecto, Troncoso sostuvo: “Hoy es un día histórico. Desde el inicio de esta gestión venimos sosteniendo un diálogo permanente con el sindicato UPCN, con un objetivo claro: avanzar hacia la construcción de un Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública provincial”. Y agregó: “Entendemos que un convenio colectivo es una herramienta fundamental que ordena y da previsibilidad en materia de derechos y obligaciones. Por eso, nos hemos fijado como plazo el mes de marzo para elevar a la Legislatura el primer Convenio Colectivo de Trabajo de la provincia”.

Por su parte, José Allende resaltó: “Lo que hoy firmamos, tras más de un año y medio de trabajo, es el primer acuerdo con el gobierno provincial, a partir del compromiso del gobernador de que la capacitación y las reglas claras sean la base de las recategorizaciones”, expresó y agregó que “así se cumple la promesa de Frigerio de priorizar la capacitación, terminar con los nombramientos a dedo y reconocer al trabajador por su esfuerzo y desempeño”.

“Estos convenios garantizan capacitación para todos los empleados públicos, sin depender de la voluntad de un gobierno ni exigir afiliación”, afirmó, y destacó que “Estado y gremio tendrán la obligación de asegurar esa posibilidad”.

Los acuerdos alcanzados expresan una visión estratégica compartida entre el Gobierno de Entre Ríos y UPCN: fortalecer un Estado más eficiente, profesional y transparente, jerarquizar la carrera administrativa y construir un futuro más justo para quienes todos los días sostienen el funcionamiento de lo público.