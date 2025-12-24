LA ECONOMÍA CITRÍCOLA EN JAQUE: LA “SANGRE” QUE SE VA DE LA REGIÓN

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La citricultura del corredor norte entrerriano y sur correntino atraviesa una crisis estructural persistente, donde los problemas laborales, la intermediación y la falta de controles eficaces impactan tanto en productores como en trabajadores.

Diversas fuentes del sector productivo y sindical coinciden en que el actual sistema de contratación —lejos de ordenar la actividad— ha generado distorsiones que terminan debilitando a las economías locales y profundizando la precariedad.

En ese marco, referentes del sector advierten que la denominada “industria del juicio” funciona, en muchos casos, como una etapa previa de presión extrajudicial, donde proliferan demandas laborales discutidas o sobredimensionadas que derivan en acuerdos forzados, evitando procesos judiciales largos pero provocando un impacto económico inmediato.

Demandas de dudoso sustento, competencia interna desigual, convenios laborales poco transparentes y empleo inestable condicionan el futuro productivo de Chajarí, Santa Ana, Villa del Rosario, el departamento Federación y zonas del sur de Corrientes.

El corredor citrícola —Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, Mocoretá y Concordia— arrastra estas tensiones desde hace décadas, sin que hasta ahora se hayan consolidado soluciones estructurales sostenidas en el tiempo.

CIFRAS QUE REFLEJAN UN DRENAJE ECONÓMICO

Según estimaciones del propio sector, alrededor de 300 colectivos diarios trasladan trabajadores desde Concordia hacia zonas de cosecha. El movimiento económico asociado rondaría los $450 millones diarios, lo que proyectado en una campaña extensa representa decenas de miles de millones de pesos.

El punto crítico señalado por productores locales no es solo el volumen, sino que gran parte de ese flujo económico no permanece en los pueblos donde se produce la fruta, limitando el desarrollo comercial y el arraigo laboral.

UN SISTEMA LABORAL QUE NO LOGRA FORMALIZAR

En el departamento Concordia operan numerosas cooperativas de trabajo, varias de ellas vinculadas al sector rural. Estudios sectoriales indican que representan una proporción significativa del esquema de contratación.

No obstante, organizaciones productivas y gremiales vienen reclamando mayores controles y marcos regulatorios claros, ya que la informalidad continúa siendo elevada. Se estima que menos de dos de cada diez cosecheros cuentan con empleo formal pleno y aportes completos.

TERCERIZACIÓN, DEMANDAS Y EFECTOS NO DESEADOS

Ante el temor a litigios prolongados y costos judiciales difíciles de afrontar, muchos productores optan por tercerizar la contratación de mano de obra, trasladando responsabilidades legales.

Especialistas advierten que este mecanismo, aunque legal en su forma, produce efectos no deseados:

reducción del empleo local directo,

salida de recursos económicos,

y consolidación de esquemas de intermediación que no siempre mejoran las condiciones laborales.

SINDICATOS, COOPERATIVAS Y FALTA DE CONFIANZA

En el sector frutícola regional existen cuestionamientos públicos hacia la conducción sindical, vinculados a falta de representatividad, escasa renovación dirigencial y prácticas que generan desconfianza entre trabajadores y productores.

Algunos antecedentes judiciales de dirigentes gremiales —de público conocimiento— han profundizado esa percepción, debilitando la credibilidad institucional del sistema.

IMPACTO EN LOS PUEBLOS PRODUCTIVOS

La dinámica actual no se traduce en desarrollo local sostenido.

Distorsiona la competencia entre productores, afecta a pequeños y medianos emprendimientos y no garantiza mejoras proporcionales en los ingresos de los trabajadores.

UNA DISCUSIÓN QUE YA NO ADMITE SILENCIO

La citricultura regional necesita:

formalización real del empleo ,

, control efectivo y transparente de cooperativas e intermediarios,

de cooperativas e intermediarios, y una estrategia regional que retenga valor agregado en los pueblos productores.

Sin decisiones claras, el corredor citrícola corre el riesgo de seguir siendo un territorio que produce riqueza, pero no logra transformarla en desarrollo local sostenido.

La discusión está abierta. El costo de no darla también es una decisión.

Redacción Análisis Litoral /FM del Este 100.5 (Marcelo Brignardello) RX LA FUSTA