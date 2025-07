La Justicia abrió el teléfono de Milman por el atentado a CFK: archivos encriptados y mensajes con una secretaria

La pericia terminó esta madrugada, con la presencia de la jueza María Eugenia Capuchetti. Se bajaron más de 35 mil mensajes de WhatsApp y decenas de mails, pero muy pocos de interés para la causa. El diputado había aportado la clave

La Justicia finalmente accedió al teléfono del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La pericia se realizó en la sede de Gendarmería y duró más de 15 horas. Los peritos lograron rescatar 35.177 mensajes de WhatsApp, según un informe preliminar al que tuvo acceso Infobae, pero la mayoría estaban encriptados o no tienen interés para la causa. Apenas se rescataron algunos mensajes con sus ex secretarias. También se bajaron 104 mensajes de Telegram y Signal, y 659 archivos de los correos electrónicos.

El teléfono de Milman había sido secuestrado a fines de 2023, tras un fallo dividido de la Cámara Federal. Nunca se pudo acceder a su contenido porque el diputado se negaba a aportar la clave. Recién a fines de mayo, luego de algunos movimientos en la causa, Milman hizo una declaración espontánea ante la jueza Capuchetti y aportó la clave de seis dígitos.

La magistrada decidió que Gendarmería se encargue de la apertura y que se haga “una extracción de información limitada al lapso temporal entre el 1 de julio de 2022, dos meses antes del atentado, y el 10 de mayo de 2023.

La pericia comenzó ayer a las 9 de la mañana y terminó a las 0:53 de este jueves, según consta en el acta que lleva la firma de los peritos, de la jueza, y de su secretario.

“Se encontraron registrados 35.177 interrelaciones, correspondientes a la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” dentro de la fecha temporal de interés, algunos de ellos se hallaban encriptados, imposibilitándose la lectura del contenido. Por otra parte, se accedió al contenido, de algunos mensajes que, conforme orientación de Autoridad Judicial Interviniente, y si bien se encuentran dentro de los parámetros de búsqueda y responden a las palabras claves compulsadas, no son de interés para la causa“, arranca el informe oficial.

La pericia rescata un mensaje enviado el 20 de enero de 2023 por Erica Menéndez, una de las ex secretarias de Milman, en el que cual se quejaba por su situación personal: “Estoy SIN LABURO SIN UN MANGO SIN AYUDA DE NADIE POR TU CULPA JERRY! Sabes que va a terminar pasando, que salgamos TODAS en la tele para decir la verdad de cada una porque NADIE NOS AYUDS, NO TENEMOS NADS QUE PERDER YA” (sic). La pericia destaca un mensaje enviado a Milman el 20 de enero de 2023

El informe también destaca unos mensajes fechados el 29 y 30 de marzo de 2023 “con contenido que podría ser de interés para la presente causa”. Esos mensajes serían de Milman hablando con un usuario que no está identificado: “Me comí que un diputado hablara diciendo que tengo que entregar el teléfono con la fantasía que van a encontrar algo vinculado al atentado y 2 programas que no deben tener otra cosa que hacer”.

La pista de Milman surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró que el 30 de agosto de 2022 le escuchó a decir en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar, pero regresó el 1 de septiembre, cuando se produjo el atentado.

El testigo que apuntó contra Milman ahora está acusado de falso testimonio, con un pedido de indagatoria.

Durante la investigación, la Justicia allanó la casa de Abello y le secuestró su teléfono. Llamativamente, los peritos de la DATIP nunca encontraron el supuesto mensaje que dijo haberle mandado al entonces diputado Marcos Cleri. Gerardo Milman

En su declaración, hace un mes, Milman adelantó que en su teléfono había mucho material borrado por “cuestiones de Estado”. “Mi teléfono no es un teléfono simple. Tengo relación con agencias internacionales de origen secreto, tenía fotos de familiares menores de edad, de cuestiones personales, y cuestiones de Estado. Como secretario de estado a cargo de la DNIC en ese teléfono había direcciones de narcotraficantes en la ciudad de Rosario, entre otras cosas”, dijo.

Efectivamente, los peritos encontraron mucho material borrado. “La misma arrojó un total de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (596) imágenes ilegibles y/o dañadas, que no fueron posible visualizar ya que las mismas fueron eliminadas”, dice el informe en el capítulo referido a las fotos.

Al revisar los mails, se analizaron un total de 659 mensajes, pero “no se obtuvo resultado positivo en cuanto a la búsqueda de palabras claves, no comprobando la existencia de información relacionada con el hecho investigado”.

Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron: “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, “matar”, “maten”, “costa”, “Cristina”, “Kirchner”, “atentado”, “brenda uliarte”, “sabag montiel”, “fernando”, “fernando sabag montiel”, “carrizo”, “juncal”, “juncal y Rodríguez peña”, “Rodríguez peña”, “recoleta”, “corchazo”, “arma”, “magnicidio”, “asesinar”, “pinamar”, “vicepresidenta”, “vicepresidente”, “nando”, “copitos”, “homicidio”, “kristina”, “krysti”y “Kristy”.

En total, los peritos rescataron 633.299 “eventos totales”, entre mensajes de texto, llamadas, imágenes, audios, datos eliminados, y correos electrónicos.

Tras la revelación de Infobae, el fiscal Carlos Rívolo cuestionó la metodología utilizada para la pericia, dijo que las palabras clave seleccionadas son “insuficientes”, y reclamó un nuevo estudio “de forma manual”. “Interesa a este Ministerio Público conocer el contexto dentro del cual se desarrolló la conversación con el contacto “Erica”, que surge del informe anoticiado, a los fines de evaluar su convocatoria como testigo”, agregó en un escrito.

La Justicia nunca pudo recuperar el contenido del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el hecho. El último intento ocurrió a mediados de marzo, a pedido de la fiscal de juicio Gabriela Baigún. Fue un trabajo conjunto entre seis peritos: los de la defensa, la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

En mayo, la jueza Capuchetti le pidió colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, más conocido como Homeland Security, pero tampoco encontró una respuesta favorable.