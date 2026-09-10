La inflación de agosto se desaceleró y fue del 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses

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La inflación de agosto fue del 1,7%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.

Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja con el que se entusiasmaba el Gobierno para la segunda parte del año.

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2026, y acumuló en el año una variación de 21,3%

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A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La segunda división con mayor incremento fue Educación4 (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

Comunicación Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

El análisis de Cohen Aliados Financieros

“El dato de agosto confirma que el proceso de desinflación sigue en marcha. Lo relevante está en la composición: toda la mejora vino por los precios estacionales, que cayeron 0,9% m/m tras el salto de julio por las vacaciones de invierno, mientras que la inflación núcleo, que es la que mejor refleja la tendencia de fondo, se mantuvo en 1,8% m/m y quedó por encima del nivel general”, evaluó Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros.

“Los regulados subieron 2,2% m/m, con vivienda, electricidad y gas al frente. Es decir, hay desinflación, pero la núcleo sigue mostrando resistencia. Para el mercado el dato llega en un buen momento: las tasas en pesos vienen descomprimiendo y el tipo de cambio se mantiene estable en torno a los $1.507, y un dato sin sorpresas juega a favor de que esa dinámica se sostenga”, cerró.