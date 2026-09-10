La inflación de agosto se desaceleró y fue del 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses

La inflación de agosto fue del 1,7%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.
Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja con el que se entusiasmaba el Gobierno para la segunda parte del año.
El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2026, y acumuló en el año una variación de 21,3%
Para el FMI, la mora no es un riesgo para la estabilidad financiera
A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.
Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).
La segunda división con mayor incremento fue Educación4 (2,5%).
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).
Comunicación Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.
El análisis de Cohen Aliados Financieros
“El dato de agosto confirma que el proceso de desinflación sigue en marcha. Lo relevante está en la composición: toda la mejora vino por los precios estacionales, que cayeron 0,9% m/m tras el salto de julio por las vacaciones de invierno, mientras que la inflación núcleo, que es la que mejor refleja la tendencia de fondo, se mantuvo en 1,8% m/m y quedó por encima del nivel general”, evaluó Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros.
“Los regulados subieron 2,2% m/m, con vivienda, electricidad y gas al frente. Es decir, hay desinflación, pero la núcleo sigue mostrando resistencia. Para el mercado el dato llega en un buen momento: las tasas en pesos vienen descomprimiendo y el tipo de cambio se mantiene estable en torno a los $1.507, y un dato sin sorpresas juega a favor de que esa dinámica se sostenga”, cerró.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
Caompartir la informacion
La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
#LaLibertadAvanza #LLA #Seguridad #Inseguridad #JavierMilei #BuenosAires #ProvinciaDeBuenosAires #Justicia #JuicioPolitico #Imputabilidad #RegimenPenalJuvenil #DelincuenciaJuvenil #SeguridadCiudadana #PoliticaArgentina #Congreso #LomasDeZamora #diarioanalisislitoral