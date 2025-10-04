La EBY refuerza la Isla del Medio mientras clubes náuticos protestan por posibles desalojos

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) difundió un video que muestra el reacondicionamiento de la Isla del Medio, uno de los atractivos turísticos más concurridos de Posadas, con vistas a la temporada de verano.

Se espera que el islote reciba más de 200 embarcaciones por día, según Carlos Kowalczyk, presidente de la Asociación Protectora Isla del Medio.

El trabajo de la EBY consiste en el refule de arena, tarea que busca ampliar y fortalecer la isla, favoreciendo tanto la llegada de visitantes como la actividad de los motonautas locales y de Encarnación, Paraguay. “Gracias a la EBY pudimos cumplir la proyección anual de arena en tiempo y forma”, destacó Kowalczyk. También resaltó que la medida permitirá recibir a más embarcaciones que el verano pasado, cuando ya se registró alta concurrencia.

El aporte de arena se enmarca en los comodatos firmados con la EBY, en los cuales las areneras se comprometen a mejorar la zona costera de Posadas y otros municipios.

Mientras tanto, los clubes náuticos situados alrededor de la Bahía El Brete anuncian una movilización este sábado a partir de las 16 horas, por agua y por tierra, bajo el lema “No al desalojo”, en reclamo por la posible relocalización de sus instalaciones.

De esta manera, la Isla del Medio se prepara para un verano más concurrido, mientras los clubes locales buscan garantizar su permanencia en la Bahía de El Brete.