Caompartir la informacion

La importancia de acercar el conocimiento científico a la sociedad y el crecimiento de la astronomía en Entre Ríos fueron parte de “Más Allá de la Luz”, un encuentro que reunió a Lucas Pasquevich y Jeremías Karle para compartir distintas perspectivas sobre la investigación y la divulgación del universo.

La Casa de Entre Ríos fue sede de una nueva actividad de su ciclo de charlas con la realización de “Más Allá de la Luz: una charla para conocer cómo la ciencia estudia el universo”, organizada junto al proyecto de extensión homónimo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La propuesta estuvo a cargo de Lucas Pasquevich, licenciado en Astronomía, doctorando en Astrofísica de Altas Energías y coordinador del proyecto de extensión “Más Allá de la Luz”, y de Jeremías Karle, quien cursa el cuarto año de la Licenciatura en Astronomía de la UNLP y también integra la coordinación de la iniciativa. A partir de sus experiencias, la charla permitió acercarse tanto a los desafíos actuales de la investigación como a las distintas formas de hacer accesible ese conocimiento a la comunidad.

En ese recorrido, uno de los ejes fue el lugar que ocupa la divulgación científica. Pasquevich destacó que investigar y comunicar forman parte de un mismo proceso y que compartir el conocimiento permite ampliar el alcance social de la ciencia, generar nuevas preguntas y acercar al público proyectos que buscan respuestas a algunos de los grandes interrogantes del universo.

“La ciencia no termina cuando se obtiene un resultado: también necesita ser compartida y comunicada”, sintetizó.

Esa relación entre investigación y sociedad tuvo como uno de sus ejemplos al Observatorio Pierre Auger, en Mendoza, un proyecto internacional dedicado al estudio de los rayos cósmicos de ultra alta energía. Allí, científicos de distintos países investigan partículas que llegan desde el espacio con energías extremas y cuyo origen todavía plantea interrogantes para la astrofísica.

La experiencia permitió mostrar, además, que investigaciones de alcance mundial se desarrollan desde la Argentina y que su impacto no se limita a los resultados científicos, sino que se extiende a la educación, la divulgación y el vínculo con la comunidad.

La charla también puso el foco en Entre Ríos, donde la astronomía cuenta con una trayectoria consolidada y, al mismo tiempo, con nuevas experiencias que fueron ampliando su presencia en diferentes puntos de la provincia. Karle destacó como referencia a la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA), con más de 50 años de historia y su observatorio en Oro Verde.

A ese recorrido se sumaron en los últimos años iniciativas surgidas en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay, con propuestas de observación, capacitación y divulgación que buscan acercar la astronomía a públicos diversos. Algunas de estas experiencias comenzaron además a vincular la observación de los cielos entrerrianos con el turismo, abriendo nuevas formas de aproximarse a esta disciplina.

En ese contexto, Karle destacó también el trabajo conjunto con Astronomía Gualeguay para contribuir a hacer más accesibles conocimientos vinculados con su formación universitaria y fortalecer los espacios de divulgación en la provincia.

“Más Allá de la Luz” dejó así una mirada que conectó investigación, divulgación y territorio: desde los grandes proyectos científicos que buscan comprender fenómenos todavía desconocidos hasta las experiencias entrerrianas que trabajan para que ese conocimiento llegue a nuevos públicos.