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El Festival Internacional de Música y Arte inició una nueva edición en La Paz con conciertos, exposiciones, talleres y propuestas de formación. La programación continuará hasta el 30 de agosto.

La 16.ª edición de Galas del Río, organizada por la Fundación Arte en La Paz, ya está en marcha en La Paz, Entre Ríos. El festival vuelve a reunir a destacados artistas de distintas disciplinas, con una programación que combina música, artes visuales y propuestas de formación para diferentes públicos.

En el marco de las primeras actividades se inauguró, en el Museo Municipal de Bellas Artes, la muestra de ilustraciones “¡Chamamé!”, una propuesta que pone en diálogo las artes visuales con una de las expresiones musicales más representativas de la región. La inauguración se complementó con la presentación de Juan Manuel Bilat junto al Cuarteto Litoral, articulando ambos lenguajes en torno al universo del chamamé.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la inauguración de la muestra y destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas culturales.

“Galas del Río es una propuesta que acerca la cultura a la comunidad y genera espacios de formación y encuentro. Es importante acompañar iniciativas que contribuyen a proyectar el talento y la identidad de Entre Ríos”, señaló Mouliá.

Con dieciséis ediciones realizadas, el festival sostiene una propuesta que combina la difusión artística con la formación y el acercamiento de nuevos públicos. En ese sentido, Eduardo Varese, presidente de la Fundación Arte en La Paz, destacó el espíritu que dio origen a la iniciativa: “Galas del Río nació del impulso de jóvenes artistas que querían devolverle algo a su ciudad y, después de dieciséis ediciones, ese espíritu sigue siendo el mismo. El festival creció, sumó nuevos públicos y propuestas, pero mantiene el compromiso de acercar la música y las artes a la comunidad”.

A lo largo de su trayectoria, Galas del Río convocó a más de 72.000 espectadores y alumnos y recibe cada año a alrededor de 5.000 niños y jóvenes en sus conciertos escolares, con acceso libre y gratuito.

La programación continuará con conciertos, exposiciones, talleres y propuestas de formación en diferentes espacios de la ciudad de La Paz.

Más información y programación completa: www.galasdelrio.com.ar