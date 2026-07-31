El presidente se refirió a distintos temas de la agenda política durante una entrevista con Mariana Brey

El presidente Javier Milei analizó distintos temas de la agenda política y económica durante una entrevista con Mariana Brey en Telefe, en la que defendió el rumbo de su gestión y reafirmó su intención de avanzar con las reformas estructurales, especialmente en el Banco Central.

En relación con la política cambiaria, el mandatario negó que Estados Unidos haya tenido un rol determinante en la estabilidad del programa económico. Según explicó, la asistencia proveniente de ese país representó una proporción menor frente al total de recursos movilizados para enfrentar las tensiones en el mercado.

“Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a setenta mil millones de dólares”, sostuvo.

Javier Milei y Mariana Brey.

En esa línea, cuestionó las interpretaciones que atribuyen el resultado a factores externos: “Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘A ustedes los salvó Estados Unidos’. De los setenta mil millones de dólares, Estados Unidos aportó dos mil quinientos. Estamos hablando de un número que es menos del cinco por ciento”.

El Presidente insistió en que “es muy deshonesto intelectualmente” vincular el desempeño económico exclusivamente con ese respaldo, y defendió las decisiones adoptadas por su equipo en materia monetaria y financiera

Las Islas Malvinas

En el plano internacional, Milei también se refirió al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y destacó avances en la estrategia diplomática. “Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros”, afirmó.

BiografíaJavier Milei

Además, aseguró: “Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”. Según indicó, la posición argentina cuenta con respaldo de Estados Unidos, China y sectores de la sociedad británica.

El presidente Javier Milei.

La reforma del Banco Central

En materia institucional, Milei defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de limitar su capacidad de financiamiento al Tesoro y reforzar su rol en la estabilidad monetaria. “La misión fundamental del Banco Central de la República Argentina es preservar el valor de la moneda. Basta, se terminó”, afirmó.

El mandatario detalló que la iniciativa contempla la prohibición de financiar el déficit fiscal, la exigencia de mayorías especiales en el Congreso para remover a las autoridades del organismo y restricciones a la distribución de “utilidades ficticias” derivadas de variaciones en la valuación de reservas. “Se terminó la estafa”, expresó. Luego agregó: “Se terminó la joda de la política”.

Elogios a Messi

Por último, Milei elogió el desempeño de la Selección argentina en los mundiales recientes y destacó su regularidad en instancias decisivas. “Argentina, de los últimos cuatro mundiales, llegó a tres finales. Hay 195 países participando, llegan dos a la final. No es para cualquiera”, afirmó.

También destacó a Lionel Messi, a quien definió como “el mejor jugador de la historia de la pelota”. “Es imposible que exista un jugador de fútbol como Messi. Bueno, existe, existe, que es Messi”, sostuvo. Además, agregó: “Todos los jugadores, los supercracks de elite están dos desvíos por encima de la media. Él está seis desvíos. No es humano”.