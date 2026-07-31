Se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos y talleres no arancelados (cupos limitados) que se dictan en la Biblioteca Serebrinsky –Urquiza 721- de Concordia Cooperativa.
Horarios de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 hs. Sábados de 8:00 a 12:00
Guitarra y canto (principiantes y avanzados)
Programación y robótica (nivel I y II)
Canto colectivo
Ajedrez
Word adultos
Word básico y avanzado
Excel básico y avanzado
Diseño web
Inteligencia artificial
Innovación en herramientas educativas para docentes
Uso de celular y otros dispositivos
REQUISITOS: DNI y factura de energía
CONSULTAS:
Urquiza 721 tel: 4228328 – wp 345 5087487