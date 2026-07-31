El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abandona su polémico plan de vender las ganancias del Mundial a fondos de capital privado tras recibir críticas de todos los sectores del mundo del fútbol.

La decisión de Infantino se produjo después de que su asesor principal, que formaba parte de un comité de la Casa Blanca, renunciara y de que el organismo rector del fútbol asiático se uniera a Europa y Norteamérica para oponerse a ella.

«Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo inicial», declaró Infantino en un comunicado el viernes. «Nuestro propósito siempre ha sido —y seguirá siendo— unir y mejorar. Por consiguiente, esta propuesta no seguirá adelante».

Infantino había propuesto crear una empresa de 20.000 millones de dólares para gestionar el Mundial con inversores privados, incluida la familia Kushner, pero la reacción negativa fue cada vez mayor desde el anuncio del martes.

Los 55 países miembros de la UEFA acordaron el jueves boicotear la Copa del Mundo y todas las demás competiciones de la FIFA debido al plan de Infantino. La CONCACAF de Norteamérica y la Confederación Asiática de Fútbol también manifestaron su oposición al plan.

«Hay cosas demasiado importantes como para venderlas», declaró la UEFA en un comunicado. «La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta».