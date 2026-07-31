Este viernes, desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, dieron a conocer el comportamiento que tendrá el río Uruguay durante las próximas horas.

Este viernes, desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, dieron a conocer el comportamiento que tendrá el río Uruguay durante las próximas horas.

Comunicado

Según informaron en el nuevo parte, hasta la hora 15 de este sábado el caudal medio diario evacuado variará entre 16.500 y 15.500 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 10,90 y 11,20 metros, respectivamente.

En tanto el nivel del embalse tenderá a 34,70 metros.

Fuente: CTM Salto Grande