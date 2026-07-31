El jefe de Gabinete salió a cruzar a la titular del Senado luego de que expresara su preocupación por el comportamiento del Presidente. “Siempre pone palos en la rueda, que arme su proyecto y compita”, le contestó el ministro coordinador.

El jefe de Gabinete Diego Santillipidió que Victoria Villarruel renuncie como vicepresidenta tras sus ataques a Javier Milei. “Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, deslizó el funcionario.

Las declaraciones de Santilli se dan luego que la titular del Senado expresara una “genuina preocupación” por el comportamiento del Presidente en una serie de posteos en la red social X.

“Me parece una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común. Es una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula“, respondió el jefe de Gabinete.

Santilli aseguró este viernes en diálogo a radio Mitre que está “en total desacuerdo” con Villarruel y dijo que no comprende por qué, en lugar de respaldar al Gobierno, “siempre pone palos en la rueda”.

“Si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?“, cuestionó el ministro coordinador y reavivó una interna que atraviesa el Gobierno desde hace meses.

En otro tramo de la entrevista, Diego Santilli defendió los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Milei presentó en cadena nacional.

Según explicó el jefe de Gabinete, el proyecto “blinda” al titular de la autoridad monetaria frente a presiones políticas, al exigir dos tercios de los votos de Diputados y el Senado para su remoción.

El texto oficial incorpora además la figura del “grillete fiscal” y el mecanismo de shutdown de la administración pública ante un escenario de déficit sostenido.

Santilli explicó que, si durante varios meses las cuentas públicas registran un resultado negativo y el Congreso no logra restablecer el equilibrio fiscal, quedarían suspendidos los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y del propio Presidente.

”Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, aseguró.