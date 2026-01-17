WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Tal como había anticipado Infobae, el presidente viajó a Córdoba participar de la edición 60° del evento folklórico. El pedido que le hizo al cantante y un breve discurso

Luego de que Javier Milei confirmara su asistencia al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el presidente fue recibido con una ovación del público. En ese momento, sobre el escenario se encontraba el Chaqueño Palavecino, quien le dio la bienvenida apenas finalizó su canción y lo invitó a cantar con él uno de sus temas más reconocidos “Amor Salvaje”.

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantor, apenas la comitiva nacional se acomodó en sus respectivos lugares. Junto al mandatario, también se encontraba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue reconocido por el artista.

“Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó el mandatario, antes de subir al escenario. Además, puso en valor al festival porque “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Como parte de su discurso, Milei mostró su agradecimiento al electorado cordobés al destacar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”. El momento en el que el presidente compartió el escenario con el Chaqueño Palavecino (X: @BornoroniG)

La gratitud mostrada por el presidente fue correspondida por el propio festival, que colocó una pantalla especial, para agradecer su presencia. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el mensaje en letras blancas, sobre un fondo oscuro.

La gratitud mostrada por el presidente fue correspondida por el propio festival, que colocó una pantalla especial, para agradecer su presencia. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el mensaje en letras blancas, sobre un fondo oscuro.

A pesar de esta respuesta, el Chaqueño Palavecino le insistió en que, al menos, suba al escenario y lo acompañe mientras cantaba. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, expresó antes de saludar con un abrazo al mandatario.

Finalmente, el líder libertario se animó a entonar las estrofas del clásico del folklore. Incluso, el cantor le cedió la oportunidad de interpretar el puente de la canción. “¡Bien! Aprobado”, calificó a la interpretación presidencial, quien agradeció al bromear: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

De esta manera, Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Antes que el libertario, los que dieron el presente en la ciudad cordobesa fueron Mauricio Macri, durante la edición de 2017, y Néstor Kirchner, cuando pasó por el evento organizado en 2004. El presidente fue ovacionado el ingresar al predio, donde se realizó el festival (X: @BornoroniG)

Tal como había anticipado Infobae, estaba prevista la asistencia del jefe de Estado durante la jornada del viernes 16 de enero. Específicamente, había manifestado su interés por escuchar cantar a uno de los referentes del folklore nacional.

“Javier no es una persona que le escapa a la gente. En los actos que preside siempre entra por el público y siempre se mete entre las personas cuando hace alguna actividad por La Libertad Avanza”, explicó uno de sus allegados de alta confianza a este medio.

Así, el mandatario partió rumbo a Córdoba durante la medianoche y, desde allí, abordó un helicóptero, para poder llegar al evento. Tras su aterrizaje, fue trasladado en una camioneta, junto al resto de la comitiva presidencial. Milei junto a la comitiva presidencial (X: @BornoroniG)

Además de la compañía del presidente de la Cámara de Diputados, en las gradas estuvieron presentes el asesor Eduardo “Lule” Menem, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, y el legislador libertario Gonzalo Roca.

No obstante, la estadía presidencial en la provincia no sería larga, debido a que confirmó su participación en la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que se celebrará este sábado en Asunción, Paraguay. Asimismo, está previsto que la semana que viaje a Suiza, para formar parte del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará entre el 19 y el 23 de enero.

El Chaqueño Palavecino pidió por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Durante la madrugada del sábado 17 de enero, en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Chaqueño Palavecino interrumpió su espectáculo para solicitar la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.El cantante le dedicó una canción, tras apuntar que varios prisioneros ya fueron liberados en los últimos días

“Le vamos a pedir a la gente de Venezuela que nos libere ese gendarme que está de hace tiempo, a Nahuel Gallo, que no sabemos nada”, expresó el cantante sobre el escenario, mientras era aplaudido por el presidente. Asimismo, apuntó que “la incertidumbre es tremenda”, tras no tenerse noticias sobre el estado en el que se encuentra.

“Si están liberando a los demás, manden al nuestro, a nuestro patriota, a nuestro gendarme, por favor”, remarcó el cantor. Antes de interpretar “Caballo viejo”, el músico insistió: “Venezuela es un pueblo hermoso. Tuve la suerte de conocer el autor. Yo voy a pedirle y voy a cantarle una canción que el mundo la canta, de Simón Díaz, el gran poeta de Venezuela”.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, luego de haber intentado ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, con la intención de visitar a su esposa venezolana y a su hijo. La última fotografía que se tiene de Nahuel Gallo

Aunque contaba con la documentación requerida, las autoridades venezolanas lo arrestaron bajo acusaciones de conspiración, terrorismo, financiación del terrorismo y asociación ilícita, señalando supuestos vínculos con planes desestabilizadores.

Frente a esto, el Gobierno argentino denunció el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y lo calificó como una desaparición forzada, señalando violaciones graves a los derechos humanos. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó la detención y exigió la liberación inmediata del suboficial, calificando el hecho como un crimen de lesa humanidad.