El coordinador internacional de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, analizó en exclusiva el encuentro entre María Corina Machado y el presidente Donald Trump, calificándolo como un momento determinante para el proceso de transición democrática en Venezuela.

Urruchurtu, quien estuvo refugiado en la embajada argentina en Caracas durante meses, destacó que el mandatario estadounidense demostró estar “muy informado” sobre la situación real del país.

“Queda muy claro que está muy informado, queda muy claro que maneja información real de lo que está pasando en el terreno, entiende lo que está ocurriendo y el nivel de destrucción que generó este régimen”, afirmó Urruchurtu durante su visita a Washington DC, donde acompaña a la líder opositora en una agenda de reuniones de alto nivel.

El representante de Vente Venezuela subrayó que Machado fue enfática en su mensaje: no hay transición posible sin la liberación de presos políticos y sin desmontar el aparato represivo.

“María Corina ha sido muy enfática en que no hay transición posible en Venezuela si la gente no es tomada en cuenta”, señaló, agregando que Delcy Rodríguez es “la responsable no solamente de la represión, sino de esos centros de tortura que están en Venezuela”.

Urruchurtu explicó que el régimen enfrenta una amenaza creíble tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. “El despliegue militar en el Caribe sigue allí, eso no ha cesado, no ha cesado la presión”, indicó, enfatizando que el régimen debe decidir entre cooperar con la transición o enfrentar consecuencias mayores.

Sobre las declaraciones de Trump respecto a su relación con Delcy Rodríguez, el dirigente aclaró que se trata de una estrategia de presión hacia la estructura criminal que aún mantiene el poder:

“En la medida que lo que queda del régimen coopere para facilitar este proceso de transición, pues evidentemente Estados Unidos dará pasos significativos (…) si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”.

El coordinador rechazó las comparaciones con Irak que hizo Trump, argumentando que Venezuela tiene características únicas: un liderazgo legítimo electo en dos ocasiones (primaria 2023 y elección presidencial 2024), ausencia de conflictos raciales y una sociedad unida con “ADN democrático”.

Respecto a la reunión del director de la CIA, John Ratcliffe, con Delcy Rodríguez en Caracas, Urruchurtu la interpretó como evidencia del control estadounidense sobre el proceso. “Ver a un régimen como este negándose a sí mismo de sus propias contradicciones ideológicas, después de llamarle a todo el mundo agente de la CIA y terminando ellos mismos siendo al final lo que tanto acusaron”, comentó.