Irán lanzó misiles contra Israel, que contraatacó con un bombardeo en Teherán pese a la advertencia de Trump

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Tras los ataques israelíes a Hezbollah en Beirut, el régimen iraní arremetió contra Tel Aviv y advirtió por golpes “cada vez más devastadores”; el presidente de EE.UU. había hablado con Netanyahu para que no contraatacara

TEL AVIV.- Irán lanzó este domingo un ataque con misiles balísticos contra Israel, en medio de la tensión regional generada por los enfrentamientos entre el Estado israelí y Hezbollah en el sur de Líbano. Horas más tarde, el ejército de Israel bombardeó Teherán a pesar del pedido del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que el primer ministro Benjamín Netanyahu no contraatacara.

Se trata del primer fuego cruzado entre ambas naciones desde abril, cuando se acordó un cese de las hostilidades. Tras la respuesta de Israel, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del aeropuerto Imán Jomeini de Teherán.

El lanzamiento de misiles desde Teherán se produjo mientras continúan las negociaciones para intentar consolidar un alto el fuego entre Israel y Líbano, tras meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y la organización terrorista Hezbollah.

Irán, principal aliado regional de Hezbollah, había advertido que respondería a los bombardeos israelíes sobre posiciones del grupo en territorio libanés. En ese contexto, el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, afirmó que Israel recibirá nuevos “golpes” si mantiene sus operaciones militares, según consignó la agencia de noticias semioficial Fars.

Los sistemas de defensa antiaéreos de Israel se pusieron en marcha para detener los misiles de IránAriel Schalit – AP

Por su parte, funcionarios israelíes citados por The Times of Israel, habían advertido que el gobierno iba a responder “con contundencia” el ataque. Según el medio local, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó a una reunión de seguridad de emergencia.

“Irán ha cometido un grave error”, señaló el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, dijo que “golpeará al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden”.

El mensaje del Ejército de Israel en sus redes sociales

La orden llegó al cabo de unas horas. Israel desplegó un poderoso bombardeo en el centro del territorio iraní, que alcanzó a dañar edificios suburbios de Teherán, Karaj y Isfahan, en el centro y el oeste de Irán.

En redes sociales circularon videos que mostraron el paso de los proyectiles desde Irán hacia Irel y la activación de los sistemas de defensa aérea israelíes. También, en un canal de televisión iraní, se difundieron imágenes de celebraciones en distintos puntos del régimen tras el lanzamiento de los misiles. A su vez, se compartieron las primeras imágenes de la respuesta israelí.

El momento en que una multitud en Irán celebra el ataque contra Israel

Horas antes del ataque del régimen iraní, Israel había bombardeado los suburbios del sur de Beirut a pesar de que Estados Unidos solicitó no atacar la capital libanesa. Al menos dos personas murieron y 11 resultaron heridas, como consecuencia de los embates.

Previamente, Teherán había advertido que una ofensiva sobre Beirut podría provocar una nueva escalada regional. El gobierno iraní insiste en que cualquier acuerdo más amplio en Medio Oriente debe incluir el fin de las hostilidades en Líbano.

En abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un cese de hostilidades en la región tras una escalada de ataques entre Israel e Irán. Desde entonces no se habían reportado enfrentamientos directos entre ambos países.

Manifestantes progubernamentales iraníes ondean las banderas de su país y las del grupo militante libanés Hezbollah en una concentración en TeheránVahid Salemi – AP

Este domingo, tras tomar conocimiento de las agresiones iraníes, se supo que Trump llamó a Netanyahu para conocer el estado de situación y solicitarle que no contraataque a Irán, con la intención de continuar con el cese al fuego que se había alcanzado hace más de un mes.

“Las fuerzas estadounidenses en todo Oriente Medio permanecen vigilantes y listas”, publicó en X el Comando Central de Estados Unidos poco antes de los lanzamientos de misiles. La Embajada de Estados Unidos en Israel posteriormente ordenó a los empleados y a sus familiares que se resguardaran en sus hogares.

En medio de la escalada de tensión, el ministro de Educación de Israel, Yoav Kisch, anunció que las escuelas y jardines de niños suspenderán las clases este lunes y que los exámenes finales programados serán aplazados, conforme a los órdenes del Comando del Frente Interno.

Con información de AFP y AP