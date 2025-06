INVYTAM, una estructura costosa en la ciudad más pobre del país

Concordia, históricamente golpeada por los índices más altos de pobreza estructural en la Argentina, vuelve a ser noticia por las razones equivocadas. A pesar de haber sido señalada durante años como la ciudad más pobre del país, el presente no muestra signos de reversión. De hecho, los indicadores siguen en caída libre: más del 55% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza según el último informe del INDEC, y más del 15% en situación de indigencia. En este contexto crítico, la falta de planificación y la proliferación de organismos ineficientes no sólo resulta escandalosa: es criminal.

Uno de los casos mas llamativos es el INVYTAM (Instituto de Vivienda y Tierras Autárquico Municipal), un ente creado durante la gestión anterior con el supuesto objetivo de abordar el déficit habitacional local. El problema: no ha construido una sola vivienda digna desde su creación. (solo tuvieron a cargo la supervision de la “construcción e instalación de 130 viviendas de emergencia con kit sanitario y kit eléctrico) .El “valor total de dicho proyecto” fue en septiembre 2024 de $812.819.834 (pesos ochocientos doce millones ochocientos diecinueve mil ochocientos treinta y cuatro).

Con un presupuesto aprobado para 2025 de $4.691 millones, este organismo consume casi el 5% del total municipal, en una ciudad donde las calles permanecen intransitables, las tasas municipales aumentan un 180%, y los comedores comunitarios están colapsados. A pesar de contar con un millonario presupuesto, sus “logros” se limitan a apenas 64 escrituras entregadas y un puñado de casillas precarias que ni siquiera cumplen estándares mínimos de habitabilidad. La ecuación es tan absurda como alarmante: el INVYTAM recauda apenas $31 millones al año, lo que significa que por cada peso que ingresa, gasta 151.

El intendente Francisco Azcue, que durante la campaña se cansó de repetir que Concordia era la ciudad más pobre del país, hoy no sólo no ha revertido esa realidad, sino que la ha consolidado. En lugar de cerrar estructuras innecesarias como el INVYTAM, ha ampliado su planta política. Lo que en sus comienzos era un organismo manejado por una sola persona, hoy cuenta con al menos seis funcionarios jerárquicos, entre ellos el polémico Danilo Rossi, traído desde Capital Federal, quien supervisa “a distancia” una gestión que no gestiona. Mientras tanto, se pagan más de $1.191 millones anuales en sueldos, sin rendiciones de cuentas claras desde 2024, con el agravante de que en el staff de conduccion de dicho organismo coexisten pra la conduccion siete funcionarios sin la idoneidad necesaria de incunvencias en aspectos sociales de arquitectura y urbanisticos.

Cabe destacar que la continuidad del polemico Danilo Rossi se debe a acuerdos pre existentes dado que habria sido funcionario del ex intendente Enrique Cresto (hoy enemistado con el actual intendente) , Rossi habria “desarrollado supuestamente” un observatorio social , contratando a un antropologo de apellido Badaro, como director, quien esta radicado en la ciudad de Buenos Aires en representacion de la Universidad de San Martin, un trabajo innecesario cuando ya se cuenta con informacion “duplicada” en el municipio, que posee una secretaria de desarrollo social, donde ya habria realizado dicho trabajo. Siendo por demas llamativo la renuncia de la contadora Diana Yañez “muy allegada” al presidente del INVYTAM.

Los daños que registran viviendas de barrio Agua Patito de Concordia, Los azulejos de los pisos han sido destruidos y las estructuras de madera, que componían las casas, han sido completamente dañadas. “Se están analizando las medidas a tomar”, indicaron -EN JULIO DE 2024- fuentes municipales de Concordia.

La conducción del organismo es errática y desordenada. Renuncias constantes, como la reciente salida de su contadora, queantes mencionabamos , es asi que dejan entrever un descalabro administrativo preocupante. Se habla de maltrato laboral, nepotismo, escrituras irregulares, y adjudicaciones amañadas de viviendas, como el caso de una anciana de 82 años desalojada sin aviso de la casa que habitaba desde 1973, que fue adjudicada a la esposa de un empleado municipal.

La falta de gestión no es un problema menor, sino estructural. El municipio carece de planes de desarrollo integral, no tiene una estrategia de urbanización sostenida, ni una política clara de articulación con Nación o Provincia para obtener fondos. Tampoco existe una base de datos confiable que permita dimensionar con precisión el déficit habitacional. La improvisación es regla, no excepción.

Otro fracaso de lo que hubiese podido ser el desarrollo de la industria de vivienda de madera de alta prestacion en la region ( industrializadas bajo estandares y normas internacionales con serias posibilidades de exportacion ) todo esta iniciativa fue enterrada por la gestion anterior, aportando a otro fracaso mas para una ciudad ” maldecida por politicos carentes de idoneidad en el manejo de la cosa publica.

El intendente Azcue, rodeado de un gabinete sin experiencia técnica ni visión de ciudad, parece más enfocado en mantener un discurso de “austeridad” que no se refleja en los hechos. Se multiplica el gasto en organismos improductivos mientras se ajusta a los sectores que más lo necesitan. A falta de gestión eficiente, se opta por el maquillaje: literal y político.

Concordia necesita con urgencia otra clase de liderazgo, capaz de priorizar la inversión real en infraestructura, en generar empleo formal y en revertir un modelo de asistencialismo sin salida. Sostener estructuras como el INVYTAM no solo resulta incongruente con la realidad social, sino que es una bofetada directa a la dignidad de los sectores más postergados.

Hoy el INVYTAM representa el símbolo de una ciudad sin rumbo: una caja sin resultados, una burocracia sin gestión, y una esperanza sin futuro. Concordia no necesita más organismos vacíos: necesita planificación, liderazgo y coraje para hacer lo que hay que hacer.

Mientras tanto, Concordia sigue pagando la fiesta. Y el intendente… bien gracias !!