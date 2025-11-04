Tal cual lo venimos sosteniendo, la fragilidad del proyecto no consolida la oferta. Desde la Municipalidad de Concordia no responden.
LLEGAN NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS A FEDERACION: COMERCIO Y TURISMO, LA AGENDA.
- 4 septiembre, 2025
La empresa Noelma S.A. eligió Federación para invertir en turismo y proyectar desarrollos industriales. La firma, representada por Silvana Eggs, adquirió la estación de servicios […]
CASCO adhiere al avance del proyecto para crear un régimen especial a los comercios de frontera.
- 8 septiembre, 2025
El proyecto de Ley impulsado desde 2018 por el CCISC, al cual el Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia adhiere; busca un régimen especial […]
Laura Kobrinsky: “La rentabilidad pasó a ser un lujo, hoy estamos luchando por sostener las empresas”
- 26 septiembre, 2025
La presidenta del Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (CASCO), Laura Kobrinsky, visitó el programa de radiostreaming Jugo de Naranja, conducido por Fabián Bustamante, […]