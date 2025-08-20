Hallaron sin vida al hombre que estaba desaparecido en Paso de la Patria

El hombre había sido visto por última vez el sábado y era intensamente buscado por la Policía de Corrientes.

Este miércoles a la siesta, bomberos voluntarios que realizaban un relevamiento por las lluvias en Paso de la Patria, hallaron el cuerpo de un hombre en un zanjón ubicado en cercanía al casino local.

Se trata de Nazareno Omar Estoy Romero, de 47 años, quien había sido visto por última vez el sábado 16 de agosto.

Su desaparición fue denunciada el lunes, lo que motivó la intervención de la Policía de Corrientes y del Juzgado de turno, que iniciaron un operativo de búsqueda.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada en el lugar y que se investigan las causas del deceso.

El hallazgo se produjo en el marco de un rastrillaje que realizaban los bomberos a raíz de las fuertes precipitaciones registradas en la zona.

Hasta el momento, se desconoce más información del hallazgo.