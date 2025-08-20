Intervención policial en Paso Telégrafo: dos detenidos, un arma secuestrada y un auto robado

La Paz. – En la mañana de este jueves, alrededor de las 10:15, efectivos del Puesto de Control Vial Paso Telégrafo realizaban recorridas de prevención sobre la Ruta Nacional Nº 12 cuando, a la altura del kilómetro 630, detectaron un vehículo volcado y a dos hombres que intentaban darse a la fuga.

Los policías lograron interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar. Durante la requisa se les encontró una pistola 9 milímetros marca Taurus con cargador y municiones, por lo que fueron inmediatamente aprehendidos.

Posteriormente, al inspeccionar el rodado, un Ford Focus con dominio adulterado, se constató que presentaba pedido de secuestro vigente por robo agravado, solicitado el 10 de julio de 2025 por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Morón.

La Unidad Fiscal de La Paz dispuso la detención de ambos sujetos, el secuestro del automóvil y del arma de fuego en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego (Art. 189 del Código Penal Argentino). Los dos detenidos, de 31 años, son oriundos de los partidos bonaerenses de Hurlingham y San Martín, respectivamente.

En el procedimiento también se secuestraron tres teléfonos celulares, siete precintos plásticos, dos pares de guantes de trabajo y una llave perteneciente a otro vehículo.

Los individuos quedaron alojados en la Departamental La Paz mientras se investigan las circunstancias del hecho y la posible vinculación con otros ilícitos.