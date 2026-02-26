DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Con la apertura, el unicornio argentino busca optimizar el comercio transfronterizo y mejorar la eficiencia de costos

n medio de una competencia cada vez más intensa con las plataformas chinas, -como Temu y Shein, que avanzan en América Latina- Mercado Libre dio un paso que redefine su mapa operativo. La compañía, creada por Marcos Galperin, abrió su primer centro logístico en China.

El nuevo hub logístico fue inaugurado en diciembre: ya se encuentra operativo y realiza envíos a los cinco mercados principales de la compañía -la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México-. ”Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro. Prevemos que el corredor China-Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026 a medida que escalamos nuestro modelo de logística desde China”, señalaron desde la firma.



La decisión, comunicada ayer a sus stakeholders tras la presentación de sus resultados financieros de 2025, responde a una estrategia de comercio transfronterizo (CBT), que cobró impulso en 2025.

”En Latinoamérica, el CBT es un mercado de aproximadamente US$10.000 millones donde tenemos una pequeña participación y una gran oportunidad para ampliar el surtido para nuestros 121 millones de compradores activos únicos. En 2025, mejoramos nuestra propuesta de valor para compradores y vendedores, incluyendo un acceso más fácil a envíos gratuitos, la posibilidad de crear cestas de compra a través del CBT y estructuras de tasas de aceptación más flexibles para los vendedores”, explicaron.

Ariel Szarfsztejn asumió como CEO de Mercado Libre el 1° de enero

Asimismo, desde la empresa enfatizaron que Latinoamérica ofrece una de las mayores oportunidades de crecimiento del comercio electrónico del mundo. “La penetración es aproximadamente la mitad de la observada en Estados Unidos, Reino Unido y China, y no vemos ninguna razón estructural para que la región no alcance niveles similares”, afirmaron.

En paralelo, Mercado Libre también lanzó una plataforma digital de publicidad (DSP) para anunciantes en China , que -indicaron. contribuyó al crecimiento en el cuarto trimestre de 2025 y debería impulsar la monetización de nuestro creciente negocio de CBT.

“La publicidad continúa escalando como una importante herramienta de monetización que agrega valor a nuestros usuarios al enriquecer la experiencia de compra sin aumentar la rotación ni reducir la conversión. El crecimiento de los ingresos se aceleró a lo largo del año, culminando en un crecimiento neutral en divisas del 67% interanual en el cuarto trimestre de 2025 (70% en dólares)”, ampliaron.

En 2024, Mercado Libre ya había también inaugurado su primer centro de distribución en los Estados Unidos, en el estado de Texas, desde donde comenzaron a brindar el servicio de envíos hacia México. Este fue un paso clave para expandir su negocio a nivel global, y agilizar el proceso de logística.

La incursión directa en territorio chino se produce en un clima de tensión creciente. Mercado Libre mantuvo una postura crítica ante el crecimiento de Temu en el mercado local y lo que definió como una competencia desleal por publicidad engañosa. Eso derivó en la intervención del Ministerio de Economía y escaló al plano judicial.

De acuerdo a su reporte financiero, en 2025, Mercado Libre registró ingresos netos por US$28.900 millones, lo que significó una suba interanual de 39% interanual en dólares y de 52,4% en moneda constante. En tanto, el resultado operativo creció 22% interanual, alcanzando US$3200 millones, con un margen de 11,1%. El ingreso neto alcanzó US$2000 millones, con un margen de 6,9%.