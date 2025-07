Gabriela Lena: “Pagliotto eligió ser de otro partido y hoy pretende dar cátedra de radicalismo con agravios misóginos y autoritarios”

La diputada provincial, Gabriela Lena (JxER) repudió enérgicamente las recientes declaraciones del abogado Rubén Pagliotto, «quien no solo cuestionó la pertenencia radical del diputado nacional, Atilio Benedetti, sino que lo hizo recurriendo a descalificaciones personales y un lenguaje cargado de machismo y violencia simbólica», señaló.

Lena expresó: «Hace apenas diez minutos Pagliotto fue candidato a senador por el GEN, un partido distinto al nuestro. Desde allí, durante años, se dedicó a atacar al radicalismo y a sus dirigentes. Ahora, con una liviandad asombrosa, pretende dar lecciones de pureza partidaria y definir quién debe quedarse o irse del radicalismo. Es tan ofensivo como ridículo”, sostuvo.

Y añadió: “Pero lo más grave no es solo su oportunismo político, sino el nivel de agresividad, misoginia y soberbia con el que se expresa. No se puede tolerar que en pleno 2025 se utilicen términos vinculados al cuerpo, al género o a la supuesta virilidad como argumento en un debate político. Eso no es carácter: es violencia simbólica”, afirmó.

Lena remarcó: “El radicalismo ha sido la columna vertebral del Frente que recuperó el gobierno de Entre Ríos luego de 20 años, y también lo logró en Concordia después de cuatro décadas. No desde un escritorio ni con provocaciones mediáticas, sino con militancia real, con dirigentes que caminan cada rincón de la provincia y con mujeres y hombres comprometidos con el cambio”.

Más adelante, consideró: «Ninguna afiliación reciente borra un pasado de hostilidad y ataques sistemáticos a nuestro partido. Y mucho menos habilita a instalar una discusión interna con violencia verbal y con expresiones que atrasan décadas”, señaló.

Y concluyó: “No es coraje insultar ni levantar la voz con actitudes de macho alfa. El verdadero compromiso político se construye con respeto, coherencia y trabajo colectivo. El radicalismo no necesita gritones oportunistas: necesita dirigentes con convicciones democráticas y responsabilidad institucional. Quienes no lo entienden, probablemente nunca formaron parte de este partido en serio”.