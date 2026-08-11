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A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, dejando una emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del centro y occidente del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en varias capitales.

El balance continúa cambiando durante las operaciones de búsqueda y rescate. Los reportes disponibles durante las primeras horas del martes señalan al menos 165 personas fallecidas y más de 900 heridas, mientras organismos de emergencia mantienen desplegados equipos para localizar personas atrapadas y desaparecidas.

Pereira, entre las ciudades más golpeadas

Pereira registra algunas de las consecuencias más graves de la emergencia, con edificaciones colapsadas y operaciones de rescate que se prolongaron durante la noche. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también reportaron afectaciones importantes tras el movimiento sísmico.

En Cali, las autoridades reportan además un elevado número de personas desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras afectadas. El balance nacional sigue siendo provisional debido a que los organismos de socorro permanecían trabajando en diferentes municipios.

Gobierno mantiene respuesta de emergencia

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades activaron medidas extraordinarias para atender a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.

Equipos de emergencia permanecen desplegados en las regiones afectadas mientras se evalúan los daños estructurales y avanzan las labores entre los escombros. Las autoridades también mantienen vigilancia ante posibles réplicas después del terremoto que golpeó al país.