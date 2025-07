Frigerio: “Creemos en un Estado que no se retira, pero sabe dónde estar presente”

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, encabeza las celebraciones del 209º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. La ceremonia principal es en la Plaza 9 de Julio de Diamante, donde se llevan a cabo diversas actividades, con la participación de autoridades, instituciones y ciudadanos.

En la localidad hay un desfile cívico-militar del que participan delegaciones escolares, clubes, fuerzas de seguridad y organizaciones comunitarias.

“Fue el Congreso de Tucumán el que terminó de unir a las provincias para vencer a los ejércitos realistas. Las provincias vivieron muchos años bajo la tiranía. Hoy, más de dos siglos después tenemos la responsabilidad de mantener viva esa llama, de seguir haciendo patria en cada hecho concreto. La verdadera independencia es tener la libertad de elegir dónde vivir y trabajar. Es poder vivir del fruto producido, es tener un Estado que sirva a la gente, que no sea guarida”, dijo el gobernador.

“Creemos en un Estado que no se retira, pero sabe dónde estar presente. La verdadera independencia es la que se construye con dignidad y trabajo. Los entrerrianos lo sabemos porque llevamos los genes del federalismo. Nuestra Constitución plasmó para siempre el principio federal, defender el federalismo es defender el futuro. La Patria no se hace con discursos vacíos. Eso hacemos todos los días, con cada entrerriano que no se resigna, con cada ciudadano que elige seguir adelante. Por una Entre Ríos de pie”, agregó.

Con un breve discurso, el intendente Ezio Gieco fue el primer orador. En en el acto estuvo Monseñor Juan Alberto Puiggari; el vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Ángel Giorgio; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y funcionarios provinciales.