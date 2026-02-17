WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Frigerio acompañó el carnaval de Concordia y destacó el aporte de las fiestas populares al turismo

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente este lunes en la quinta jornada de los carnavales de Concordia, uno de los principales eventos culturales y turísticos del verano entrerriano. Desde allí destacó el impacto turístico de las fiestas populares y resaltó los niveles de ocupación hotelera.

Desde el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, acompañado por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el secretario de Turismo, Jorge Satto, el mandatario provincial puso en valor el movimiento turístico registrado en la temporada.

“Estamos muy contentos con este fin de semana largo que viene siguiendo la misma tendencia desde el principio del verano, con muchos fines de semana casi al tope de la ocupación, después de un año muy difícil para el turismo como fue el anterior”, expresó Frigerio.

En esa línea, reveló que los últimos números obtenidos sobre ocupación hotelera y de visitantes en la provincia “son muy auspiciosos”.

Consultado sobre el acompañamiento del gobierno provincial a los municipios en la organización de este tipo de eventos, el mandatario señaló que todo el tiempo se está trabajando. “Acá Concordia es un ejemplo de ello, pero todas las fiestas populares se organizan con participación de la provincia”, sostuvo.

Seguidamente, subrayó la importancia de promover estos eventos, al señalar que “una gran parte del turismo provincial se apoya en las fiestas populares que se realizan prácticamente todos los fines de semana”. “Todo esto genera movimiento económico y, en muchos casos, sostienen una cultura y tradiciones de muchos años”, valoró el titular del ejecutivo provincial.