Franco Colapinto volvió a brillar y quedó séptimo en el GP de España de F1, que ganó Antonelli

Caompartir la informacion

El argentino selló uno de sus mejores resultados en la categoría con una actuación sublime y sumó seis puntos con Alpine. El italiano de Mercedes se quedó con la victoria en el estreno del Madring

Franco Colapinto completó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en el Gran Premio de España. El piloto de Alpine, que mostró la bandera argentina en el final de la carrera, sumó seis puntos para la tabla de posiciones. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con la victoria en el estreno del Madring y estiró su ventaja en la cima del Campeonato de Pilotos. Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) lo acompañaron en el podio.

Colapinto volvió a brillar en la largada: salió de forma perfecta para escalar dos posiciones al superar a Liam Lawson y Oscar Piastri. Sin embargo, el argentino sufrió con la degradación de los neumáticos y perdió contra el neozelandés de Red Bull, que aprovechó la diferencia de rendimiento de los monoplazas. El joven de 23 años aprovechó el Virtual Safety Car por la salida de pista de Lance Stroll e ingresó a boxes para cambiar los compuestos medios. Desde entonces, resistió de forma notable los ataques del Racing Bulls de Arvid Lindblad.

La carrera del argentino se empantanó en el último lapso al encontrarse con el Audi de Gabriel Bortoleto, que llevaba un ritmo más lento por estirar su parada en boxes. Mientras se defendía de los ataques del McLaren de Piastri —que tenía neumáticos nuevos—, Franco logró adelantar al brasileño para sellar uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1.

“Está dentro de mis mejoras carreras y ayer fue el mejor día mío en clasificación. Hoy lo cerré con una muy buena carrera. Largué bien otra vez”, explicó en diálogo con ESPN.

Lando Norris dejó pasar la oportunidad de ganar una nueva carrera. El último campeón defendió el primer puesto en la largada y sacó una diferencia sustancial en el inicio. McLaren falló en la estrategia al llamarlo a boxes en un momento en el que se fue el VSC que provocó Lance Stroll, algo que Antonelli aprovechó para encaminarse a su octava victoria en la temporada.

En una carrera en la que hubo pocos adelantamientos por la complejidad del trazado español, el italiano se subió a lo más alto del podio, donde lo acompañaron Max Verstappen y Lando Norris. Ante el abandono de Lewis Hamilton y el 5° lugar de George Russell, el joven de 19 de Mercedes sacó más diferencia en la pelea por el título del Campeonato de Pilotos. Colapinto se asentó en el 12° lugar con 27 unidades.

La Fórmula 1 se tomará un fin de semana de descanso antes de afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán del 24 al 26 de septiembre (tendrá la particularidad de que la actividad será de jueves a sábado). La carrera callejera de Bakú, donde Colapinto sumó sus primeros puntos en la Máxima con Williams en 2024, se llevará a cabo el 26 a partir de las 08:00 (hora argentina).