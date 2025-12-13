WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Con solo tres años, la nena goyana finalizó su tratamiento oncológico en Buenos Aires y volvió a su ciudad en avión sanitario.

Luego de meses de lucha y esperanza, Faustina, una niña de apenas tres años oriunda de Goya, regresó este viernes a su hogar tras culminar con éxito su tratamiento contra el cáncer en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. La pequeña llegó a la ciudad a bordo de un avión sanitario, acompañada por su mamá, y fue recibida con una profunda emoción por familiares y vecinos.

El avión sanitario en el que llegó Faustina.

La historia de Faustina

La niña había sido trasladada este año desde Corrientes a Buenos Aires para recibir atención especializada. El camino no fue sencillo y estuvo atravesado por una situación compleja debido a la demora en el diagnóstico inicial, lo que hizo aún más desafiante el proceso.

Una bienvenida muy emotiva.

Como ocurre con todos los pacientes oncológicos pediátricos que logran superar la etapa más dura de la enfermedad, en agosto, Faustina protagonizó uno de los momentos más simbólicos y conmovedores del proceso tocó la campana del Garrahan.

Pese a eso, la pequeña continuó cuatro meses más en el hospital hasta este viernes. El regreso a Goya se convirtió en una verdadera celebración de la vida. Abrazos, lágrimas y mensajes de aliento marcaron la bienvenida, acompañada por la Fundación Oncoinfanto-Juvenil Goya, que destacó la fortaleza de Faustina y el acompañamiento constante de una comunidad que siguió de cerca cada paso de su recuperación.