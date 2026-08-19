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En el marco de la Ronda de Negocios de cooperativas y de la economía social y solidaria del litoral, realizada el pasado sábado 15 de agosto en los salones de Relaciones Públicas de la Comisión Técnica Mixta de Salton Grande margen uruguaya, se realizó un importante encuentro de autoridades del CCRU y dirigentes cooperativismo y de la economía social y solidaria.

La reunión se desarrolló con la premisa de tres objetivos, los que fueron planteados por el Coordinador de la Secretaría Técnica Marcos P. Follonier, quien realizó una breve introducción y reflexiones sobre el rol de la cooperación y el movimiento cooperativo en la cuenca del río Uruguay en el complejo contexto socioeconómico:

a) Relevar las acciones y buenas prácticas y las experiencias del movimiento cooperativo en relación con las políticas públicas en la cuenca del río Uruguay, b) Conocer las visiones de los representantes del cooperativismo y la economía social y solidaria en el diálogo con los gobiernos locales de la cuenca y c) permitir identificar oportunidades de Inter cooperación transfronteriza.

Seguidamente el vicepresidente pro témpore del CCRU Maher Haber Prefecto de Barra do Quarai, presentó la visión del Comité respecto de esta temática, el accionar de los gobiernos locales y el significado de la cooperación fuertemente ligadas a las decisiones de gobierno. Cerrando su intervención con un llamado a profundizar la cooperación transfronteriza como el principal vehículo que nos conduce a consolidar los lazos entre localidades vecinas y al desarrollo de su gente, tan alejado de los centros de decisiones para resolver los problemas locales, siendo el cooperativismo y mutualismo uno de los principales caminos para resolverlos.

A continuación tomó la palabra el Presidente de CUDECOOP (Confederación Uruguaya de entidades cooperativas) Hugo Montaño, que agradeció la participación de tan nutrida concurrencia y destacó el rol de la formación integral con espíritu cooperativo, como herramientas para consolidar los procesos evolutivos de las organizaciones sociales y asumió como necesario seguir trabajando en esa línea con el CCRU como articulador fundamental de un espacio territorial tan importante como la interacción de tres países.

También se expresó la Vice Presidenta del INACOOP (Instituto Nacional de Cooperativismo) de Uruguay Flavia Carreto enmarcando el accionar del Instituto y las políticas públicas desarrolladas a través del mismo, poniendo énfasis en la necesidad de profundizar en la territorialidad las acciones para fortalecer al movimiento cooperativo.

Luego intervino la Diputada Nacional Laura Marianela Marclay, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y también indicando que lo hacía en representación del Dr. José Eduardo Lauritto Presidente Pro-Tempore del CCRU e Intendente de Concepción del Uruguay, manifestando la necesidad de profundizar las políticas públicas en materia de cooperativismo dado su relevancia en el entramado social de la cuenca.

La reunión se extendió mucho más de lo previsto, demostrando el interés y calidad de los representantes presente, todos aportando su visión, compromiso por impulsar el accionar cooperativo y destacando la participación del Intendente de Puerto Yeruá Daniel Benítez (presentó sus experiencias en el tema), de Villa del Rosario Yanina Perini, de Los Charrúas Andrea Imoberdoff, secretarios de gobiernos de varias localidades de la cuenca, de integrantes del la Secretaría Técnica del CCRU, José Luis Giardelo, Daniel Macías, todos quienes hicieron importantes aportes a la reunión.

También es de destacar la presencia de la presidente de INACOOP Graciela Fernández, Integrantes del Consejo Directivo de CUDECOOP: Juan Carlos Canessa, Fredy Rondán, Sergio Diz, Ismael Castellanos.

Como conclusión, surgió la urgente necesidad a bordar el tema educación cooperativa, quedando el compromiso se avanzar en una propuesta de trabajo conjunta a la brevedad para llegar al encuentro de noviembre en Barra do Quaraí con un documento de compromiso

También participaron Enrique Romero de CAMAF, Fabián Tissoco del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina y Docente/Investigador de la UNER, Néstor Bohdam de la ONG Atellier Saladero , Esteban Tetamantti y Laura Ricobaldo de ALUR, Giuliana Giardello de UDELAR, , Silvina Carina Viera Municipalidad de Puerto Yeruá, de la Municipalidad de Concepción del Uruguay participaron los funcionarios Dulce Squivo y Norma Sosa, Isabel Machado de la Cooperativa Charigue, , Edward Nicolás Arias Gallo de la Comisión de Cuenca del Río Cuareim/d.u., Fabian Velazco del Banco CREDICOOP..

Al termino de la reunión, se evaluó como sumamente positiva la jornada, dada la representatividad de las delegaciones participantes, tanto de Intendencias, autoridades nacionales y provinciales y movimiento cooperativo, asì como la multiplicidad de ideas e iniciativas, que , se acordó, seran analizadas en profundidad en una proxima reunión, a realizar en el marco de las actividades progamadas por el CCRUy la Prefeitura de Barra Do Quarai, el proximo 13 y 14 de noviembre.

Secretaría Técnica del CCRU